Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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В первую очередь нужно понимать, что в военных сборах участвуют только те, кто отправлен в запас. Хотя не все запасники получают повестки в военные учебки.
В запас зачисляются молодые мужчины, которые прошли срочную службу в рядах Российской армии; уволенные с военной службы офицеры; граждане, окончившие вузы с военной кафедрой; и те, кто был на альтернативной гражданской службе. Кроме того, в эту категорию включают и тех мужчин, которые не были на срочной службе по каким-либо причинам. Полный перечень запасников указан в статье пятьдесят два закона о воинской обязанности и военной службе.
Если запасник заключает договор с Минобороны о включении его в состав мобилизационного резерва, то он становится резервистом. По условиям контракта резервист должен регулярно проходить обучение и вызываться на сборы, но в мирное время он считается гражданским лицом. В свою очередь Минобороны начисляет резервисту ежемесячные выплаты на весь срок заключения контракта.
От призыва на мероприятия по воинской подготовке на два года со дня увольнения со службы в запас освобождаются все запасники.
Это не касается резервистов, заключивших договор с Минобороны.
Повестку на военные сборы-2023 могут прислать любому мужчине, пребывающему в запасе, — как служившему, так и вовсе не бывавшему в армии. В законе нет уточнений по категории призывников, кроме ограничений по возрасту.
Но как показывает практика, на переобучение и воинскую подготовку призываются мужчины, имеющие воинский опыт. Обычно это офицерский состав либо рядовые, имеющие определенную военно-учетную специальность. Неслужившие мужчины не привлекаются для участия в сборах, поскольку в этом нет смысла: новичка невозможно обучить воинским навыкам за время нахождения в учебке.
Однако в начале 2023 года появились слухи о том, что к военным сборам-2023 могут привлечь всех неслуживших мужчин. С такой инициативой выступил депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он предложил проводить ежегодные полугодичные сборы для всех запасников старше 30 лет с целью создать мобилизационный резерв на случай военных действий.
Предложение депутата не нашло поддержки среди соратников, а глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал инициативу о проведении военных сборов-2023 для неслуживших россиян «мечтой Соболева, не соответствующей реальности». Такого же мнения придерживаются и эксперты.
Военный эксперт Анатолий Матвейчук:
«Полугодичные сборы — это ограничение личного времени, финансовые ограничения. Иногда важно не отрывать человека от дел, карьеры, чтобы он вносил вклад в развитие государства. Каждого отправить на военные сборы-2023 и обеспечить специальностью нереально. Я думаю, мы должны совершенствовать ту систему, которая уже есть».
Как правило, сборы в Уфе проходят весной или летом. Указ о их проведении издается президентом РФ ежегодно — в феврале или в марте — апреле.
После объявления указа Центральный военный округ формирует списки категорий призывников и план по проведению учебных мероприятий. Этот план в дальнейшем реализуют военкоматы Уфы, которые рассылают повестки и организуют сборы.
Учебные мероприятия проводятся раз в год. Но это не означает, что запаснику могут присылать повестку каждый год. По закону одного и того же гражданина нельзя призывать чаще чем один раз в три года.
У резервистов учения могут проходить каждый месяц.
Длительность пребывания в учебной части не может превышать двух месяцев. На практике же сборы в Уфе обычно занимают не больше двадцати дней (три недели).
У резервистов ежемесячные учения длятся, как правило, несколько дней, но раз в год могут занимать порядка сорока пяти дней.
Уклоняться от повестки из военкомата нельзя — это грозит административной ответственностью. Штраф в этом случае составляет в 2023 году от пятисот рублей до трех тысяч рублей.
Если мужчине повестка была вручена по всем правилам, то он должен прибыть в военкомат, даже если считает, что его не вправе призывать по каким-либо причинам. Например, если человек не может проходить службу по состоянию здоровья, то нужно явиться в военкомат и потребовать прохождения медицинского освидетельствования.
Если в военкомат вызывают по звонку либо повестка была отправлена по почте, то мужчина вправе не являться — в данном случае закон нарушает военкомат.
Военные сборы — это не мобилизация. Их цель определена статьей пятьдесят четыре закона о воинской обязанности и военной службе. Мужчин призывают для переподготовки и подготовки к воинской службе, для получения определенных навыков и повышения квалификации по военно-учетной специальности. Запрещено проведение учебных сборов в других целях.
Таким образом, мужчин не могут направить из учебки в зону боевых действий на Украину или в иные горячие точки. Однако во время прохождения службы могут предложить заключить договор с Минобороны, но только на добровольной основе.
Резервисты входят в мобилизационный ресурс страны. Поэтому их могут после учений привлечь к выполнению различных воинских задач.
Есть особые категории запасников, которые по закону освобождаются от военных сборов-2023. К ним относят многодетных отцов, работников силовых и правоохранительных ведомств, студентов, работников сельского хозяйства, депутатов, педагогов.
Перечень освобождаемых от призыва лиц указан в статье пятьдесят пять закона о воинской обязанности.