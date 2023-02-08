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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Кого из Уфы призовут на военные сборы в 2023 году?

8 февраля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Кого из Уфы призовут на военные сборы в 2023 году?
Грядущие военные сборы-2023 вызывают много вопросов у россиян. Как будет проходить данное мероприятие в Уфе в 2023 году, в чем его отличие от мобилизации и кто получит повестки — в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов?

В первую очередь нужно понимать, что в военных сборах участвуют только те, кто отправлен в запас. Хотя не все запасники получают повестки в военные учебки.

В запас зачисляются молодые мужчины, которые прошли срочную службу в рядах Российской армии; уволенные с военной службы офицеры; граждане, окончившие вузы с военной кафедрой; и те, кто был на альтернативной гражданской службе. Кроме того, в эту категорию включают и тех мужчин, которые не были на срочной службе по каким-либо причинам. Полный перечень запасников указан в статье пятьдесят два закона о воинской обязанности и военной службе.

Если запасник заключает договор с Минобороны о включении его в состав мобилизационного резерва, то он становится резервистом. По условиям контракта резервист должен регулярно проходить обучение и вызываться на сборы, но в мирное время он считается гражданским лицом. В свою очередь Минобороны начисляет резервисту ежемесячные выплаты на весь срок заключения контракта.

Через какое время после увольнения могут призвать?

От призыва на мероприятия по воинской подготовке на два года со дня увольнения со службы в запас освобождаются все запасники.

Это не касается резервистов, заключивших договор с Минобороны.

В чем отличие запасников от резервистов?
Фото: 1MI

Могут ли призвать на военные сборы неслуживших уфимцев?

Повестку на военные сборы-2023 могут прислать любому мужчине, пребывающему в запасе, — как служившему, так и вовсе не бывавшему в армии. В законе нет уточнений по категории призывников, кроме ограничений по возрасту.

Но как показывает практика, на переобучение и воинскую подготовку призываются мужчины, имеющие воинский опыт. Обычно это офицерский состав либо рядовые, имеющие определенную военно-учетную специальность. Неслужившие мужчины не привлекаются для участия в сборах, поскольку в этом нет смысла: новичка невозможно обучить воинским навыкам за время нахождения в учебке.

Однако в начале 2023 года появились слухи о том, что к военным сборам-2023 могут привлечь всех неслуживших мужчин. С такой инициативой выступил депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он предложил проводить ежегодные полугодичные сборы для всех запасников старше 30 лет с целью создать мобилизационный резерв на случай военных действий.

Предложение депутата не нашло поддержки среди соратников, а глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал инициативу о проведении военных сборов-2023 для неслуживших россиян «мечтой Соболева, не соответствующей реальности». Такого же мнения придерживаются и эксперты.

Военный эксперт Анатолий Матвейчук:

«Полугодичные сборы — это ограничение личного времени, финансовые ограничения. Иногда важно не отрывать человека от дел, карьеры, чтобы он вносил вклад в развитие государства. Каждого отправить на военные сборы-2023 и обеспечить специальностью нереально. Я думаю, мы должны совершенствовать ту систему, которая уже есть».
Могут ли призвать на военные сборы неслуживших уфимцев?
Фото: mil.ru

Когда в Уфе начнутся военные сборы?

Как правило, сборы в Уфе проходят весной или летом. Указ о их проведении издается президентом РФ ежегодно — в феврале или в марте — апреле.

После объявления указа Центральный военный округ формирует списки категорий призывников и план по проведению учебных мероприятий. Этот план в дальнейшем реализуют военкоматы Уфы, которые рассылают повестки и организуют сборы.

Как часто призывают на военные сборы?

Учебные мероприятия проводятся раз в год. Но это не означает, что запаснику могут присылать повестку каждый год. По закону одного и того же гражданина нельзя призывать чаще чем один раз в три года.

У резервистов учения могут проходить каждый месяц.

Когда в Уфе начнутся военные сборы?
Фото: 1MI

Сколько длятся военные сборы?

Длительность пребывания в учебной части не может превышать двух месяцев. На практике же сборы в Уфе обычно занимают не больше двадцати дней (три недели).

У резервистов ежемесячные учения длятся, как правило, несколько дней, но раз в год могут занимать порядка сорока пяти дней.

Что будет за неявку на военные сборы?

Уклоняться от повестки из военкомата нельзя — это грозит административной ответственностью. Штраф в этом случае составляет в 2023 году от пятисот рублей до трех тысяч рублей.

Если мужчине повестка была вручена по всем правилам, то он должен прибыть в военкомат, даже если считает, что его не вправе призывать по каким-либо причинам. Например, если человек не может проходить службу по состоянию здоровья, то нужно явиться в военкомат и потребовать прохождения медицинского освидетельствования.

Если в военкомат вызывают по звонку либо повестка была отправлена по почте, то мужчина вправе не являться — в данном случае закон нарушает военкомат.

Сколько длятся военные сборы?
Фото: 1MI

Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине?

Военные сборы — это не мобилизация. Их цель определена статьей пятьдесят четыре закона о воинской обязанности и военной службе. Мужчин призывают для переподготовки и подготовки к воинской службе, для получения определенных навыков и повышения квалификации по военно-учетной специальности. Запрещено проведение учебных сборов в других целях.

Таким образом, мужчин не могут направить из учебки в зону боевых действий на Украину или в иные горячие точки. Однако во время прохождения службы могут предложить заключить договор с Минобороны, но только на добровольной основе.

Резервисты входят в мобилизационный ресурс страны. Поэтому их могут после учений привлечь к выполнению различных воинских задач.

Кого из уфимцев освободят от призыва на военные сборы?

Есть особые категории запасников, которые по закону освобождаются от военных сборов-2023. К ним относят многодетных отцов, работников силовых и правоохранительных ведомств, студентов, работников сельского хозяйства, депутатов, педагогов.

Перечень освобождаемых от призыва лиц указан в статье пятьдесят пять закона о воинской обязанности.

Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине?
Фото: 1MI
#Уфа#Военнослужащий#Армия
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