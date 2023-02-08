Грядущие военные сборы-2023 вызывают много вопросов у россиян. Как будет проходить данное мероприятие в Уфе в 2023 году, в чем его отличие от мобилизации и кто получит повестки — в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов? Через какое время после увольнения могут призвать? Могут ли призвать на военные сборы неслуживших уфимцев? Когда в Уфе начнутся военные сборы? Как часто призывают на военные сборы? Сколько длятся военные сборы? Что будет за неявку на военные сборы? Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине? Кого из уфимцев освободят от призыва на военные сборы?