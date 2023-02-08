Каждого четвертого педагога не устраивают условия труда в его организации

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Треть опрошенных никогда не обращалась к бухгалтерам за разъяснениями по поводу невыплат за переработку и работу с документами. Эксперты отметили, что именно финансовые вопросы являются большинством среди обращений педагогов в профсоюзы, пишет газета “Известия”.
24% учителей жалуются на условия труда. Около трети опрошенных утверждают, что главы образовательных учреждений не всегда обосновывают подчиненным размер их зарплаты или вообще не делают этого. В то же время 67% участников исследования заявили о том,что регулярно получают стимулирующие выплаты. Остальные сообщили о нерегулярности этих выплат или об их отсутствии.
Наиболее серьезной проблемой является оплата переработок – 64% опрошенных рассказали о том, что их не оплачивают. Правда, тут важен характер дополнительной работы. Например, за выход на замену другому педагогу деньги получают 80% респондентов, а вот работу с документацией большая часть учителей (66%) выполняет бесплатно.
Опрос проводился с 25 января по 2 февраля текущего года.В нём приняли участие 566 учителей.
По словам юристов, дополнительная работа должна быть оплачена, если руководство учебного заведения не делает этого, то его можно привлечь к админответственности. При этом сотрудники имеют право на достоверную и полную информацию об оплате труда. Более того, при выплате ЗП должен выдаваться расчётный лист с детальной информацией.
Эксперты считают большой проблемой то, что во многих регионах у учителей присутствуют различные надбавки, но не оклад. Это приводит к тому, что педагоги перерабатывают без должной оплаты. Когда оплата труда смещена в сторону надбавок, отстаивать трудовые права очень сложно.
Глава Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Константин Гужевкин рассказал, что в последнее время массового характера такие жалобы не имеют. Чаще всего по таким вопросам обращаются в начале либо в конце учебного года, когда планируют и распределяют учебную нагрузку.
Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители, допустившие задержку выплаты и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами, напомнила она. При задержке выплат зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.