Каждого четвертого педагога не устраивают условия труда в его организации

24% учителей жалуются на условия труда. Около трети опрошенных утверждают, что главы образовательных учреждений не всегда обосновывают подчиненным размер их зарплаты или вообще не делают этого. В то же время 67% участников исследования заявили о том,что регулярно получают стимулирующие выплаты. Остальные сообщили о нерегулярности этих выплат или об их отсутствии.