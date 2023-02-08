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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:50

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Ефрейтор из Башкирии получил 5 лет тюрьмы за отказ идти на СВО, но обжалует приговор

8 февраля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Апелляцию 24-летнего военнослужащего рассмотрит Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.

Как сообщает «Ъ-Уфа» осужденный по недавно введенной части 5 статьи 337 УК РФ — «самовольное оставление части на срок больше 1 месяца, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» военнослужащий из Чишминского района Башкирии 24-летний ефрейтор Марсель Кандаров обжаловал свой приговор.

Издание сообщает, что в мае 2022 году, а мае ефрейтор не явился на службу, так как не желал участвовать в специальной военной операции. За это суд приговорил его в 5 годам колонии общего режима. Отмечается, что военнослужащий признал свою вину.

Как сообщает издание апелляционную жалобу рассмотрит Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Дата заседания еще не назначена судом.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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