Ефрейтор из Башкирии получил 5 лет тюрьмы за отказ идти на СВО, но обжалует приговор

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Как сообщает «Ъ-Уфа» осужденный по недавно введенной части 5 статьи 337 УК РФ — «самовольное оставление части на срок больше 1 месяца, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» военнослужащий из Чишминского района Башкирии 24-летний ефрейтор Марсель Кандаров обжаловал свой приговор.
Издание сообщает, что в мае 2022 году, а мае ефрейтор не явился на службу, так как не желал участвовать в специальной военной операции. За это суд приговорил его в 5 годам колонии общего режима. Отмечается, что военнослужащий признал свою вину.
Как сообщает издание апелляционную жалобу рассмотрит Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Дата заседания еще не назначена судом.