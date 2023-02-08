Депутаты Башкирии предложили изымать земли у жителей

Отмечается, что до суда федеральный государственный земельный контроль будет проводить свою проверку. После этого владельцы участков, которые не используют землю или делают это, но не по назначению, получат предписание на устранение нарушений. Важно, что с этого момента владелец не сможет передать участок в залог или продать его.