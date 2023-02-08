Депутаты Башкирии предложили изымать земли у жителей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Депутаты Госсобрания Башкирии предложили изымать неиспользуемые земли сельхозназначения в течение трех лет. В пресс-службе парламента отметили, что законопроект может быть принять в первом чтении на ближайшем заседании.
По информации спикера парламента Константина Толкачева, изъять также могут земли, которые используются с нарушением закона. Само решение об изъятии будет приниматься исключительно судом.
Отмечается, что до суда федеральный государственный земельный контроль будет проводить свою проверку. После этого владельцы участков, которые не используют землю или делают это, но не по назначению, получат предписание на устранение нарушений. Важно, что с этого момента владелец не сможет передать участок в залог или продать его.
Константин Толкачев полагает, что данный законопроект позволит ускорить введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. На данный момент закон не позволяет запустить судебный процесс по изъятию земли, так как предусмотрена длительная процедура. В частности, факт нарушения должен периодически фиксироваться на протяжении трех лет. За это время, по словам Толкачева, владелец участка может смениться и процесс приходится запускать с самого начала.