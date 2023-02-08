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Updated Сегодня, 11:08

Буцаев: В этом году РЭО инвестирует в создание объектов по обращению с ТКО 60 млрд

8 февраля 2023, 11:08
Фото: Википедия
РЭО представил план по финансированию проектов на 2023 год. В нём говорится, что компания выделит 60 млрд рублей на финансирование инвестпроектов в сфере обращения с ТКО. Общий объём инвестиций составит 90 млрд.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в этом году полученные от размещения облигаций средства пойдут на финансирование 18 объектов в 20 субъектах РФ. Совокупная их мощность составит примерно 7 млн тонн отходов в год. Это будут мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия, создание которых приблизит Россию к выполнению плана по созданию экономики замкнутого цикла. Для неё характерна массовая переработка отходов для возврата в производственный цикл, пишет newsnn.ru.

Российский экологический оператор зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. При этом данная мера оказалась более чем востребованной. Причина прежде всего в новом механизме финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям компании из бюджета федерального проекта “Комплексная система ТКО” в размере 90% от ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому механизму бизнесмены, решившие инвестировать в сферу обращения с ТКО, могут получать займы на строительство инфраструктурных объектов под порядка 6% годовых.

Часть из вышеупомянутых проектов будут реализованы в рамках концессионных соглашений. В прошедшем году при участии РЭО таких соглашений было заключено 20 на сумму более 42 млрд рублей.

Заместитель генерального директора РЭО Сергей Королёв напомнил, что в рамках концессионных соглашений участники концессии разделяют расходы. При этом до 95%  стоимости проекта может быть профинансировано из средств займа РЭО, который обеспечивается за счет эмиссии облигаций.

Отмечается, что РЭО не только оказывает финансовую поддержку при строительстве объектов в сфере обращения с ТКО. Эксперты оператора оказывают консультационную поддержку по развитию и применению лучших технических и технологических решений в реализации проектов на основе концессионных соглашений.

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