Буцаев: В этом году РЭО инвестирует в создание объектов по обращению с ТКО 60 млрд

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в этом году полученные от размещения облигаций средства пойдут на финансирование 18 объектов в 20 субъектах РФ. Совокупная их мощность составит примерно 7 млн тонн отходов в год. Это будут мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия, создание которых приблизит Россию к выполнению плана по созданию экономики замкнутого цикла. Для неё характерна массовая переработка отходов для возврата в производственный цикл, пишет newsnn.ru.