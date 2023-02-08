Бучневич хочет, чтобы "Северсталь" вышла в плей-офф КХЛ

Posted Сегодня, 21:24
Published Сегодня, 21:24
Modified Сегодня, 21:24
Updated Сегодня, 21:24
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети хоккеиста.
Нападающий пожелал удачи сталевары в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ и выразил надежду, что команде удастся выйти в плей-офф.
Добавим, что в Западной конференции уже определилась пятерка команд, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина: СКА, ЦСКА, "Локомотив", московское "Динамо" и "Торпедо". Оставшиеся три путевки разыграют "Северсталь", минское "Динамо" и столичный "Спартак".