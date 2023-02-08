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Posted Сегодня, 21:24

Published Сегодня, 21:24

Modified Сегодня, 21:24

Updated Сегодня, 21:24

Бучневич хочет, чтобы "Северсталь" вышла в плей-офф КХЛ

Сегодня, 21:24
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич обратился к своему бывшем клубу - "Северстали".

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети хоккеиста.

 

Нападающий пожелал удачи сталевары в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ и выразил надежду, что команде удастся выйти в плей-офф.

 

Добавим, что в Западной конференции уже определилась пятерка команд, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина: СКА, ЦСКА, "Локомотив", московское "Динамо" и "Торпедо". Оставшиеся три путевки разыграют "Северсталь", минское "Динамо" и столичный "Спартак".

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