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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Бесплатный отдых для участников СВО из Башкирии в 2023 году: список санаториев

8 февраля 2023, 14:22
Фото: 1MI

В Башкирии определились какие санатории будут бесплатными для участников СВО

Конкурс по отбору здравниц завершен, отдых в них входит в список мер поддержки.

Стало известно о том, какие санатории республики будут принимать участников специальной военной спецоперации на реабилитацию. В республике проходил специальных конкурсный отбор, победителями которого стали следующие республиканские здравницы:

  • «Ассы»;
  • «Березки»;
  • «Зеленая роща»;
  • «Карагай»;
  • «Красноусольский»;
  • «Радуга»;
  • «Танып»; 
  • «Юматово»;
  • «Энергетик»;
  • «Якты-Куль»;
  • «Янган-Тау».

Вышеперечисленные санатории республики будут принимать участников спецоперации из Башкирии на лечение и реабилитацию, это одна из мер поддержки для военнослужащих, которых региональные власти ввели в количестве более 30.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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