Бесплатный отдых для участников СВО из Башкирии в 2023 году: список санаториев

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Стало известно о том, какие санатории республики будут принимать участников специальной военной спецоперации на реабилитацию. В республике проходил специальных конкурсный отбор, победителями которого стали следующие республиканские здравницы:
Вышеперечисленные санатории республики будут принимать участников спецоперации из Башкирии на лечение и реабилитацию, это одна из мер поддержки для военнослужащих, которых региональные власти ввели в количестве более 30.