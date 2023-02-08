mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Бастрыкин взял на контроль дело семьи из Туймазов, которая лишилась участка под домом

8 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Обращение семья с ребенком-инвалидом опубликовала в социальных сетях.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело семьи из Туймазов, которая пытается отстоять право на участок под собственным домом. В пресс-службе федерального органа сообщают, что отчитаться о ходе проверки и установленных обстоятельствах перед Александром Бастрыкиным должен будет руководитель СК Башкирии Игорь Пашнин.

— Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает пресс-служба СК.

Известно, что семья с ребенком-инвалидом в своем видеообращении к Александру Бастрыкину заявила, что их участком якобы пытается завладеть соседка, используя при этом подложные документы. Сам участок семья приобрела более 20 лет назад — в декабре 1999 года.

Напомним, что в Туймазах также проживает семья Зариповых, которая с 2020 года добивалась положенного по закону жилья. Дело в том, что в семье воспитывается ребенок-инвалид и до этого они жили в съемной однокомнатной квартире. На тот момент власти не спешили выдавать жилплощадь, в результате чего семье пришлось отстаивать свое право.

Так, Закировы «подкараулили» главу Башкирии во время его визита на ледовую аренду в Туймазах, но на их вопросы семьи Радий Хабиров тогда заявил, что он не прокурор. Квартиру после того, как историей заинтересовалась пресса, семье все же выдали, однако износ дома, со слов отца семейства, составлял 72%. От жилплощади пришлось отказываться, а дальше началась череда уголовных дел, первое их них было возбуждено в марте 2021 года. Добиться положенного Закировым удалось только в ноябре 2022 года. 

Чиновники Башкирии потеряли "сдачу" с покупки госжилья для семей с детьми-инвалидами
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Куда их дели?»: в Башкирии вновь сообщают о принуждении покупать лыжи в школу
Сегодня, 10:37
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
«Не представляю жизнь без него»: Премьер-министр Башкирии поделился откровенными фото
Сегодня, 10:59
«Подрывает ценности»: уфимка попросила власти запретить День святого Валентина
Сегодня, 06:04
«Не хотели работать»: уфимка ужаснулась словам о пособиях, услышанным в Соцфонде
Сегодня, 09:46
Советник главы Башкирии сделал важное заявление об отпуске участников СВО
Сегодня, 06:31