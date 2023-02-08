Бастрыкин взял на контроль дело семьи из Туймазов, которая лишилась участка под домом

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело семьи из Туймазов, которая пытается отстоять право на участок под собственным домом. В пресс-службе федерального органа сообщают, что отчитаться о ходе проверки и установленных обстоятельствах перед Александром Бастрыкиным должен будет руководитель СК Башкирии Игорь Пашнин.
— Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает пресс-служба СК.
Известно, что семья с ребенком-инвалидом в своем видеообращении к Александру Бастрыкину заявила, что их участком якобы пытается завладеть соседка, используя при этом подложные документы. Сам участок семья приобрела более 20 лет назад — в декабре 1999 года.
Напомним, что в Туймазах также проживает семья Зариповых, которая с 2020 года добивалась положенного по закону жилья. Дело в том, что в семье воспитывается ребенок-инвалид и до этого они жили в съемной однокомнатной квартире. На тот момент власти не спешили выдавать жилплощадь, в результате чего семье пришлось отстаивать свое право.
Так, Закировы «подкараулили» главу Башкирии во время его визита на ледовую аренду в Туймазах, но на их вопросы семьи Радий Хабиров тогда заявил, что он не прокурор. Квартиру после того, как историей заинтересовалась пресса, семье все же выдали, однако износ дома, со слов отца семейства, составлял 72%. От жилплощади пришлось отказываться, а дальше началась череда уголовных дел, первое их них было возбуждено в марте 2021 года. Добиться положенного Закировым удалось только в ноябре 2022 года.