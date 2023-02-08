Бастрыкин взял на контроль дело семьи из Туймазов, которая лишилась участка под домом

Так, Закировы «подкараулили» главу Башкирии во время его визита на ледовую аренду в Туймазах, но на их вопросы семьи Радий Хабиров тогда заявил, что он не прокурор. Квартиру после того, как историей заинтересовалась пресса, семье все же выдали, однако износ дома, со слов отца семейства, составлял 72%. От жилплощади пришлось отказываться, а дальше началась череда уголовных дел, первое их них было возбуждено в марте 2021 года. Добиться положенного Закировым удалось только в ноябре 2022 года.