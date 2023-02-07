Золотой ЦУР: временное сооружение в Уфе за 1 млрд рублей, стало еще дороже

Подрядчик должен будет установить грунтовые марки через 15 метров вокруг здания, марки на ограждающих конструкциях объекта (не более чем через 10 м) и марки на здание – не менее одной на 100 кв. м. Отчет об изысканиях нужно будет направлять заказчику ежемесячно.