Золотой ЦУР: временное сооружение в Уфе за 1 млрд рублей, стало еще дороже

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» (осуществляет закупки для нужд республиканских чиновников) ищет подрядчика для проведения геотехнического мониторинга здания Центра управления регионом. Согласно условиям закупки победитель конкурса должен будет провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, за вертикальными и горизонтальными смещениями объекта и его креном, а также перемещениями массива грунта.
Подрядчик должен будет установить грунтовые марки через 15 метров вокруг здания, марки на ограждающих конструкциях объекта (не более чем через 10 м) и марки на здание – не менее одной на 100 кв. м. Отчет об изысканиях нужно будет направлять заказчику ежемесячно.
Контракт будет действовать до конца 2025 года или до полного исполнения обязательств.
Ранее стало известно, как возводился ЦУР. При строительстве объекта сроки были нарушены – сдали его только летом 2021 года.
ЦУР – это «временное сооружение», однако он обошелся в 1 млрд рублей. Расходы профинансировали из Регионального фонда РБ, в котором аккумулируются благотворительные средства, перечисляемые крупными предприятиями, и который управляет пакетом акций БСК.
Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявлял, что строительство ЦУРа помогло укрепить склон, сползающий к реке, сообщала «Электрогазета».
«Мы решили сработать на опережение. Нам ведь все равно надо было строить здание для Центра управления регионом. Вот мы и сделали это на склоне», - говорил он.
Тогда он заявлял, что «в состоянии покоя, без землетрясений данные конструкции смогут прослужить сотни лет».