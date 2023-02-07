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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Уфе обнаружили повышенную концентрацию аммиака и сероводорода в воздухе

7 февраля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Зафиксировал превышение ПДК веществ пункты наблюдения в Черниковке.

В Уфе в минувшие выходные было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Согласно отчету Башгидрометцентра, 5 февраля в семья часов утра концентрация аммиака в воздухе была превышена в 1,2 раза. Зафиксировал это пункт наблюдения, расположенный на улице Мира.

Уже в вечером пункт наблюдения на улице Ульяновых зарегистрировал превышение сероводорода в воздухе, его концентрация составила 2,1 ПДК.

Напомним, что в прошлые выходные жители Стерлитамака в очередной раз попытались привлечь внимание властей к проблеме выбросов, в частности, они массово жаловались на вонь в городе.

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