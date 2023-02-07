В Уфе обнаружили повышенную концентрацию аммиака и сероводорода в воздухе

В Уфе в минувшие выходные было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Согласно отчету Башгидрометцентра, 5 февраля в семья часов утра концентрация аммиака в воздухе была превышена в 1,2 раза. Зафиксировал это пункт наблюдения, расположенный на улице Мира.