В Уфе обнаружили повышенную концентрацию аммиака и сероводорода в воздухе

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Уфе в минувшие выходные было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Согласно отчету Башгидрометцентра, 5 февраля в семья часов утра концентрация аммиака в воздухе была превышена в 1,2 раза. Зафиксировал это пункт наблюдения, расположенный на улице Мира.
Уже в вечером пункт наблюдения на улице Ульяновых зарегистрировал превышение сероводорода в воздухе, его концентрация составила 2,1 ПДК.
Напомним, что в прошлые выходные жители Стерлитамака в очередной раз попытались привлечь внимание властей к проблеме выбросов, в частности, они массово жаловались на вонь в городе.