В Уфе на заднем дворе киоска с фастфудом крысы организовали свое кафе

Буквально сегодня, 7 февраля на оперативке в мэрии Уфы обсуждалась ситуация с заболеваемостью мышиной лихорадкой. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии сообщила, что за 2022 год по городу было зарегистрировано 1358 случаев, показатель на 100 тысяч населения выше многолетнего уровня почти в 4,7 раза. За 5 неделю 2023 года в Уфе было зарегистрировано 14 случаев с предварительным диагнозом геморрагическая лихорадка.