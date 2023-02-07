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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Уфе на заднем дворе киоска с фастфудом крысы организовали свое кафе

7 февраля 2023, 11:45
Фото: 1MI
Житель Уфы снял на видео жизнь и питание опасных грызунов.

На странице у главы Башкирии появился лаконичный пост от жителя Уфы Марата К., мужчина публикует молчаливое видео, которое он якобы снимает у мусора, собранного в мешках за одним из киосков быстрого питания в Калининском районе Уфы.

Видео: vk.com/Марат К.

Комментариев от представителей каких-либо городских служб опубликованное видео пока еще не получило. Возможно компетентные службы прокомментируют опубликованное уфимцем видео позже.

Буквально сегодня, 7 февраля на оперативке в мэрии Уфы обсуждалась ситуация с заболеваемостью мышиной лихорадкой. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии сообщила, что за 2022 год по городу было зарегистрировано 1358 случаев, показатель на 100 тысяч населения выше многолетнего уровня почти в 4,7 раза. За 5 неделю 2023 года в Уфе было зарегистрировано 14 случаев с предварительным диагнозом геморрагическая лихорадка.

Представитель Роспотребнадзора отметила снижение по сравнению с предыдущими периодами, однако подчеркнула, что грызуны-переносчики ГЛПС прекрасно чувствуют зимой и самый эффективный способ профилактики здесь — объектовая дератизация.

В Уфе растет заболеваемость смертельной лихорадкой
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#Город#Видео#Ирина Деревянчук
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