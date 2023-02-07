В России в два раза увеличили лимит льготной программы инвесткредитования МСП

По информации, озвученной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, в текущем году важными моментами в теме кредитования малых и средних предприятий являются повышение их инвестиционной активности, открытие и модернизация производственных площадей с целью решения задач импортозамещения и повышения занятости населения. Основным отличием от программ кредитования на пополнение оборотных средств, в которых компенсация ставки происходит за счет средств прибыли, является то, что бизнесмены заинтересованы долгосрочными вложениями в развитие лишь при условии значительно более низких процентов при увеличении сроков кредитования. Это и было достигнуто путем совмещения программы 1764 и ПСК, где Корпорация является оператором. В 2023 году на базе центра инвесткредитования Корпорации МСП бизнесменам будут предоставлять помощь, упаковывая под ключ инвестпроекты МСП от 50 млн рублей. Предпринимателям обеспечат сопровождение до момента получения кредитного займа.