В России в два раза увеличили лимит льготной программы инвесткредитования МСП

Posted Сегодня, 06:45
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Возможность установления льготных условий появилась благодаря объединению программ ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.
Корпорацией МСП был открыт специальный центр поддержки инвесткредитования, который был создан для оказания помощи предпринимателям в решении вопросов структурирования инвестиционных проектов и коммуникации с банковскими организациями при получении кредитного займа. Таким образом был решен вопрос предоставления помощи со структурированием сделок и взаимодействия с банковскими организациями, который был поставлен предпринимателями РФ.
По информации, озвученной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, в текущем году важными моментами в теме кредитования малых и средних предприятий являются повышение их инвестиционной активности, открытие и модернизация производственных площадей с целью решения задач импортозамещения и повышения занятости населения. Основным отличием от программ кредитования на пополнение оборотных средств, в которых компенсация ставки происходит за счет средств прибыли, является то, что бизнесмены заинтересованы долгосрочными вложениями в развитие лишь при условии значительно более низких процентов при увеличении сроков кредитования. Это и было достигнуто путем совмещения программы 1764 и ПСК, где Корпорация является оператором. В 2023 году на базе центра инвесткредитования Корпорации МСП бизнесменам будут предоставлять помощь, упаковывая под ключ инвестпроекты МСП от 50 млн рублей. Предпринимателям обеспечат сопровождение до момента получения кредитного займа.
В рамках программы льготного кредитования, которую запустили в конце лета минувшего года, уже свыше 450 инвестпроектов малых и средних предприятий получили кредитные займы на общую сумму более 38 млрд рублей.
Помимо инвестиционного кредитования, в рамках ПСК установлен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, среди которых есть региональные банковские организации и финорганизации с базовой лицензией. Также в ПСК сохраняется возможность финансирования предпринимателей, которые занимаются добычей полезных ископаемых или подакцизными видами деятельности. Сумма ограничивается 30 млн рублей.
Совет директоров «Корпорации МСП» под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения.