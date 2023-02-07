В новых российских регионах назначено единое пособие на 22 тысячи детей

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Пудов во время пленарного заседания в Госдуме заявил, что социальный фонд назначает и выплачивает единые пособия на детей и беременных женщин. Об этом информирует RT.
По его словам, в новых субъектах уже работают отделения Социального фонда РФ.
Ранее премьер-министра России Михаил Мишустин сказал, что правительство подготовило проект закона о порядке установления среднего прожиточного минимума в новых регионах.
При этом кандидат юридических наук Виктория Шакина, адвокат, председатель, управляющий партнер МКА «ЮрСити», зампредседателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов РФ отметила, что с 1 января текущего года в стране вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.