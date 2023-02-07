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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В новых российских регионах назначено единое пособие на 22 тысячи детей

Сегодня, 15:17
Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил о том, что в новых регионах РФ назначено единое пособие на 22 тысячи детей.

Пудов во время пленарного заседания в Госдуме заявил, что социальный фонд назначает и выплачивает единые пособия на детей и беременных женщин. Об этом информирует RT.

По его словам, в новых субъектах уже работают отделения Социального фонда РФ.

Ранее премьер-министра России Михаил Мишустин сказал, что правительство подготовило проект закона о порядке установления среднего прожиточного минимума в новых регионах.

При этом кандидат юридических наук Виктория Шакина, адвокат, председатель, управляющий партнер МКА «ЮрСити», зампредседателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов РФ отметила, что с 1 января текущего года в стране вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.



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