В новых российских регионах назначено единое пособие на 22 тысячи детей

При этом кандидат юридических наук Виктория Шакина, адвокат, председатель, управляющий партнер МКА «ЮрСити», зампредседателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов РФ отметила, что с 1 января текущего года в стране вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.