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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В мэрии Уфы назвали дату капремонта Шакшинского моста

7 февраля 2023, 09:50

Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе должен начаться ближе к лету 2023 года

Наболевший вопрос для жителей района подняли на оперативке в мэрии Уфы.

На оперативном совещании в мэрии Уфы сегодня, 7 февраля обсудили долгожданный как для жителей района и всего города капитальный ремонт Шакшинского моста, техническое состояние которого нынешней осенью власти уже называли неудовлетворительным.

Так сегодня в ходе оперативного совещания замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова доложила, что капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется ближе к середине текущего года.

Проектирование, между тем уже завершено, в том числе завершены объекты и по прохождению проектом сооружением государственной экспертизы. Сейчас запускается конкурсная процедура, ожидается что контракт с подрядчиком будет заключен в конце марта.

Ранее власти сообщали насколько масштабные работы предстоят в ходе грядущего капитального ремонта, строению понадобится замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев. Стоимость капремонта моста по прогнозам составит 2 млрд рублей, большую часть из который, а именно 1,7 млрд из которых выделит федеральный бюджет.

В Уфе капремонт моста в Шакше обойдется в 2 млрд руб, но большую часть оплатит Россия
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#Ирина Деревянчук#Город
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