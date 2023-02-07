В мэрии Уфы назвали дату капремонта Шакшинского моста

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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На оперативном совещании в мэрии Уфы сегодня, 7 февраля обсудили долгожданный как для жителей района и всего города капитальный ремонт Шакшинского моста, техническое состояние которого нынешней осенью власти уже называли неудовлетворительным.
Так сегодня в ходе оперативного совещания замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова доложила, что капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется ближе к середине текущего года.
Проектирование, между тем уже завершено, в том числе завершены объекты и по прохождению проектом сооружением государственной экспертизы. Сейчас запускается конкурсная процедура, ожидается что контракт с подрядчиком будет заключен в конце марта.
Ранее власти сообщали насколько масштабные работы предстоят в ходе грядущего капитального ремонта, строению понадобится замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев. Стоимость капремонта моста по прогнозам составит 2 млрд рублей, большую часть из который, а именно 1,7 млрд из которых выделит федеральный бюджет.