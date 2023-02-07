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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Башкирии

7 февраля 2023, 16:23
Фото: 1MI
В республике ожидается туман и гололедица.

В МЧС Башкирии предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. В частности, согласно прогнозу синоптиков, завтра, 8 февраля, в ночное и утреннее время в регионе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Кроме того, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Между тем, температура воздуха ночью местами пустится до -28 градусов, однако уже днем составит -7…-12 градусов.

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасного передвижения.

#Элина Сайфранова
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