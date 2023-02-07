В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Башкирии

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В МЧС Башкирии предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. В частности, согласно прогнозу синоптиков, завтра, 8 февраля, в ночное и утреннее время в регионе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Кроме того, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Между тем, температура воздуха ночью местами пустится до -28 градусов, однако уже днем составит -7…-12 градусов.
В ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасного передвижения.