В ходе СВО погиб командир артиллерийского дивизиона Александр Швецов из Башкирии

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:16
Известие о гибели командира артиллерийского дивизиона Александра Швецова из Башкирии в СВО обнародовал глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов. Планировалось, что прощание с участником операции в Сирии и имеющему за это награды, состоится сегодня, 7 февраля, однако его перенесли на 8 февраля. Оно начнется в среду в 11 часов у Мелеузовского городского дворца культуры.
В марте 2023 года Александру Швецову могло бы исполниться 34 года. Он окончил городскую гимназию № 3, после нее стал курсантом Коломенского артиллерийского училища, продолжил обучение в Казанском высшем артиллерийском командном училище, которое окончил с отличием.
Сообщил Шамсутдинов и о том, что Александр Швецов участвовал в специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики, где был начальником штаба и заместителем командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона.
Командиром дивизиона 4-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной Кантемировской танковой дивизии имени Андропова стал в 2021 году, С этого же года и до гибели был командиром гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. В СВО участие принимал в первого ее дня.