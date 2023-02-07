В ходе СВО погиб командир артиллерийского дивизиона Александр Швецов из Башкирии

Известие о гибели командира артиллерийского дивизиона Александра Швецова из Башкирии в СВО обнародовал глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов. Планировалось, что прощание с участником операции в Сирии и имеющему за это награды, состоится сегодня, 7 февраля, однако его перенесли на 8 февраля. Оно начнется в среду в 11 часов у Мелеузовского городского дворца культуры.