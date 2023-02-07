Допрыгались: в Башкирии погиб парень и ребенок сломал ногу после отдыха на батуте

Напомним, в конце января нынешнего года депутаты Курултая Башкирии в первом чтении приняли закон о государственном контроле за безопасностью аттракционов. В случае если закон примут, а планируется, что это должно произойти к началу сезона, то закон обяжет юрлица и предпринимателей строго соблюдать имеющиеся требования как к техническому состоянию, так и к их подобающей эксплуатации.