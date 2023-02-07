Допрыгались: в Башкирии погиб парень и ребенок сломал ногу после отдыха на батуте

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 05:57
Следователи завершили расследование происшествия годичной давности, произошедшего в батутном центре города Кумертау. В феврале 2022 года в развлекательном батутном центре нетрезвый мужчина совершил кульбит и с батута прыгну в поролоновую яму, однако поролона там не оказалось, 19-летний парень неудачно приземлился на бетон и сломал позвоночник, через 11 дней он скончался в больнице от полученных травм.
Пострадал в том же батутном центре и маленький ребенок, 4-летний мальчик прыгал на батуте, который не был обтянут защитным материалом должным образом, в результате чего мальчик приземлился на голый каркас и сломал ногу.
Ни один из аттракционов не соответствовал требованиям ГОСТ, и за это повлекшее страшные последствия упущение ответит и.о. директора батутного центра. Обвиняется мужчина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Пресс-служба следственного комитета отмечает, что мужчина не признал своей вины во вменяемых ему деяниях.
После случившегося деятельность батутного центра была прекращена, следователь же по данному делу внес представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям в адрес мэра Кумертау.
Напомним, в конце января нынешнего года депутаты Курултая Башкирии в первом чтении приняли закон о государственном контроле за безопасностью аттракционов. В случае если закон примут, а планируется, что это должно произойти к началу сезона, то закон обяжет юрлица и предпринимателей строго соблюдать имеющиеся требования как к техническому состоянию, так и к их подобающей эксплуатации.