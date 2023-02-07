В Башкирии врачи смогут получить по три миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Башкирии власти утвердили новые денежные выплаты терапевтам, педиатрам и врачам общей практики. Об этом сообщает в постановлении республиканского правительства.
Так, выплаты получат те специалисты, которые трудоустроены в государственных учреждениях здравоохранения с численностью прикрепленных застрахованных пациентов менее 25 тысячи человек.
Общая сумма выплат на одного врача составит три миллиона рублей, однако получать деньги медики будут ежегодно по одному миллиону в течение трех лет с момента заключения договора.
Ранее министр здравоохранения Башкирии заявлял, что на данный цели предусмотрено 150 миллионов.