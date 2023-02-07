mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В Башкирии врачи смогут получить по три миллиона рублей

7 февраля 2023, 10:07
Фото: 1MI

В Башкирии медикам утвердили новые денежные выплаты

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

В Башкирии власти утвердили новые денежные выплаты терапевтам, педиатрам и врачам общей практики. Об этом сообщает в постановлении республиканского правительства. 

Так, выплаты получат те специалисты, которые трудоустроены в государственных учреждениях здравоохранения с численностью прикрепленных застрахованных пациентов менее 25 тысячи человек. 

Общая сумма выплат на одного врача составит три миллиона рублей, однако получать деньги медики будут ежегодно по одному миллиону в течение трех лет с момента заключения договора. 

Ранее министр здравоохранения Башкирии заявлял, что на данный цели предусмотрено 150 миллионов. 

В Башкирии введут новые выплаты для медработников
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Мэрия Уфы готова отдать 7,5 млн рублей за обеды, экскурсии, трансфер и переводчиков
Сегодня, 07:45
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
Вчера, 07:54
Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе
Сегодня, 11:25
Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД
Сегодня, 11:14
Хабиров раскрыл, где в Уфе установят памятник президенту Башкирии Муртазе Рахимову
Сегодня, 08:18
Депутаты Курултая предложили Госдуме карать за рекламу услуг по уклонению от армии
Сегодня, 05:20