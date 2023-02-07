В Башкирии экс-замглавы района осужден за присвоение 420 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Бывший заместитель главы Кушнаренковкого района признан виновным в уголовном деле по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).
По информации пресс-службы СК Башкирии, чиновника января 2015 по декабрь 2016 года издавал приказы о своем премировании без ведома главы района. Так, за указанный период мужчина незаконно присвоил себе более 420 тысяч рублей.
Подчеркивается, что вину экс-замглавы района признал и был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Кроме того, с мужчины взыскали незаконно присвоенную сумму денег.