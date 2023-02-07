«Росатом» имеет достаточный запас запчастей

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
РИА Новости, цитируя Карчаа, сообщают, что предприятие давно начало программу импортозамещения. Об этом сообщает RT.
Он считает, что кооперация с Украиной стала слабой и несмотря на введенные антироссийские санкции, «Росатому» удалось подготовиться к дефициту украинских запчастей.
Он подчеркнул, что санкции также не влияют на атомную энергетику.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 российских компаний, в том числе и атомной отрасли. Такими компаниями оказались «Росатом» и его дочерние компании. В документе указано, что ограничения введены на 50 лет.
В «Росатоме» заявили, что атомная энергетика должна оставаться вне политики.