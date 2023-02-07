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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

«Росатом» имеет достаточный запас запчастей

Сегодня, 04:59
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил о том, что новые санкции не скажутся на работе предприятий «Росатома». Все компании имеют годовой запас необходимых комплектующих.

РИА Новости, цитируя Карчаа, сообщают, что предприятие давно начало программу импортозамещения. Об этом сообщает RT.

Он считает, что кооперация с Украиной стала слабой и несмотря на введенные антироссийские санкции, «Росатому» удалось подготовиться к дефициту украинских запчастей.

Он подчеркнул, что санкции также не влияют на атомную энергетику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 российских компаний, в том числе и атомной отрасли. Такими компаниями оказались «Росатом» и его дочерние компании. В документе указано, что ограничения введены на 50 лет.

В «Росатоме» заявили, что атомная энергетика должна оставаться вне политики.

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