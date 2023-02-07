Рейтинг вкладов населения: башкиры беднее чуваш и мордвин

Выяснилось, что в среднем на одного жителя Башкирии приходится всего 128 тыс. рублей или 3,9 средней зарплаты в регионе, размещенных на банковских счетах. По этому показателю республика заняла только 60 место среди 85 регионов России, по которым имеются данные. Башкирия по объему размещенных в финорганизациях средств оказалась позади 11 регионов ПФО, в числе которых не только экономически развитые Нижегородская, Самарская области, Пермский край и Татарстан, но даже отстающие Удмуртия, Чувашия, Ульяновская и Кировская область.