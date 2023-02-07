Рейтинг вкладов населения: башкиры беднее чуваш и мордвин

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Башкирия оказалась в «хвосте» рейтинга регионов России по сумме денег на счетах в банках в расчете на среднего человека. Такие выводы следуют из исследования, подготовленного РИА Рейтинг.
Эксперты проанализировали данные Центробанка и Росстата за 12 месяцев (с октября 2021 по сентябрь 2022 года), а затем проранжировали регионы по среднедушевому объему вкладов (с учетом депозитов, эскроу-счетов и других привлеченных банками средств физлиц).
Чем выше уровень экономического развития в регионе, тем больше уровень доверия его жителей к финансовым институтам. Однако, Башкортостан по этому показателю занимает неожиданно низкое место. Не спасает ситуацию даже декларируемая властями средняя зарплата, размер которой сопоставим с богатейшими регионами страны.
Выяснилось, что в среднем на одного жителя Башкирии приходится всего 128 тыс. рублей или 3,9 средней зарплаты в регионе, размещенных на банковских счетах. По этому показателю республика заняла только 60 место среди 85 регионов России, по которым имеются данные. Башкирия по объему размещенных в финорганизациях средств оказалась позади 11 регионов ПФО, в числе которых не только экономически развитые Нижегородская, Самарская области, Пермский край и Татарстан, но даже отстающие Удмуртия, Чувашия, Ульяновская и Кировская область.
Например, жители Нижегородской области могут себе позволить хранить в банках 225,4 тыс. рублей – или 5,7 средней зарплаты по региону. Регион по этому показателю занял 15 место среди субъектов России. В Самарской области на одного жителя приходится 217,3 тыс. рублей или 6,4 средней зарплаты, Татарстане – 207,9 тыс. рублей (4,9 зарплаты). И даже Чувашия по объему вкладов опередила Башкирию, оказавшись на 41 месте в рейтинге (там на одного жителя приходится 161 тыс. рублей, что составляет 6,5 средних зарплат).