Пух в больничных котлетах, арест активиста и памятник первому президенту Башкирии

Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе. Не успели в Башкирии и в Уфе улечься страсти вокруг школьного питания, как на странице в Башкирии рассказали о вопиющем случае. Уфимка Ола Ф. возмутилась найденным пухом птицы в котлете, да и в целом нелестно высказалась о том, какое питание получают дети, получающие лечение в Детском центре психоневрологии и эпилептологии относящемся к Республиканской детской клинической больнице. В Минздраве Башкирии сообщили о служебной проверке в больнице, по результатам которой составлен акт выявленных нарушений, кроме того усилены меры по контролю за качеством готовой продукции на производстве.