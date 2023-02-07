Пух в больничных котлетах, арест активиста и памятник первому президенту Башкирии

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Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе. Не успели в Башкирии и в Уфе улечься страсти вокруг школьного питания, как на странице в Башкирии рассказали о вопиющем случае. Уфимка Ола Ф. возмутилась найденным пухом птицы в котлете, да и в целом нелестно высказалась о том, какое питание получают дети, получающие лечение в Детском центре психоневрологии и эпилептологии относящемся к Республиканской детской клинической больнице. В Минздраве Башкирии сообщили о служебной проверке в больнице, по результатам которой составлен акт выявленных нарушений, кроме того усилены меры по контролю за качеством готовой продукции на производстве.
Мэрия Уфы готова отдать 7,5 млн рублей за обеды, экскурсии, трансфер и переводчиков. Администрация ищет подрядчика, который возьмет на себя организацию официальных мероприятий города. Подробнее о закупке здесь.
Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД. Как сообщили Mkset очевидцы, общественника якобы увезли в 6-й отдел полиции для дачи объяснений. Сам Альберт Рахматуллин на своей странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщает, что сотрудники ДПС остановили его автомобиль, а его самого, с его же слов, задержали его «без каких-либо оснований». Возможной причиной задержания источник Mkset назвал одиночные пикеты по газовой проблеме в Уфе, которые проходили у мэрии города еще в конце января. Mkset обратился в ГИБДД Уфы и в МВД Башкирии за комментарием по ситуации.
В честь Муртазы Рахимова в Уфе установят памятник, назовут улицу и переименуют БАГСУ. Вскоре будет опубликован подготовленный властями республики указ.
Депутаты Курултая предложили Госдуме карать за рекламу услуг по уклонению от армии, которая предлагает законно откосить от армии, например по медицинским основаниям.