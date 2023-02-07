Проблема уборки снега с улиц продолжает быть топовой в Башкирии

Так за неделю с 30 января по 5 февраля информационные системы ЦУРа Башкирии зарегистрировали 571 обращение по поводу качества уборки дорог, самой популярной болью граждан стало состояние межмуниципальных дорог в Башкирии, на них поступило 254 жалобы. При этом трассы республиканского значения получали нарекания всего два раза, тогда как дороги федеральные и вовсе не получили критики.