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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Проблема уборки снега с улиц продолжает быть топовой в Башкирии

Сегодня, 04:55

Жители Башкирии 571 раз за неделю пожаловались на плохую уборку дорог в Башкирии

Очистка федеральных и республиканских трасс при этом нареканий у жителей не вызывают.

На оперативке в правительстве Башкирии традиционно главе республики Башкирии Радию Хабирову докладывали о самых наболевших проблемах жителей, которыми они без стеснения делятся в социальных сетях. В республике с актуальными проблемами жителей ситуация стабильная, чаще всего жители сетуют на состояние дорог из-за неубранного снега.

Так за неделю с 30 января по 5 февраля информационные системы ЦУРа Башкирии зарегистрировали 571 обращение по поводу качества уборки дорог, самой популярной болью граждан стало состояние межмуниципальных дорог в Башкирии, на них поступило 254 жалобы. При этом трассы республиканского значения получали нарекания всего два раза, тогда как дороги федеральные и вовсе не получили критики.

Еще 10 января глава Башкирии в ходе оперативки в правительстве призвал региональные власти контролировать уборку снега на дорогах, тогда метеорологические условия давали жару не только морозом, но и снегом.

Глава Башкирии призвал региональные власти контролировать уборку снега на дорогах
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#Ирина Деревянчук#Общество
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