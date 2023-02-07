«Природа всегда возвращает»: мэр Уфы поручил чиновникам готовиться к снегопадам

Напомним, что в январе уфимец поскользнулся и упал с Шумавцовского моста вблизи железнодорожных путей. К сожалению, мужчина скончался в больнице. Сын погибшего уверен, что причиной трагедии стала нечищеная на мосту наледь. В мэрии Уфы сообщили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Прокуратура Башкирии тем временем нарушения все же нашла. В ходе проверки выяснилось, что на момент трагедии дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».