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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

«Природа всегда возвращает»: мэр Уфы поручил чиновникам готовиться к снегопадам

7 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI
Поручение мэр Ратмир Мавлиев отжал сегодня, 7 февраля, на оперативном совещании.

Сегодня, 7 февраля, в ходе оперативного совещания в мэрии Ратмир Мавлиев заявил, что «природа всегда возвращает то, что должна нам вернуть», потому поручил чиновникам не расслабляться и готовиться к грядущим снегопадам.

В частности, готовить коллектив и настраиваться на работу поручено начальнику Управления коммунального хозяйства Уфы Рустему Хамитову и главам городских районов.

Напомним, что в январе уфимец поскользнулся и упал с Шумавцовского моста вблизи железнодорожных путей. К сожалению, мужчина скончался в больнице. Сын погибшего уверен, что причиной трагедии стала нечищеная на мосту наледь. В мэрии Уфы сообщили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Прокуратура Башкирии тем временем нарушения все же нашла. В ходе проверки выяснилось, что на момент трагедии дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». 

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#Элина Сайфранова
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