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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Первый прямой авиарейс из Уфы в Минск запустят 6 марта

7 февраля 2023, 14:17
Фото: Радий Хабиров // telegram
О этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкирии.

Стало известно, что первый прямой авиарейс из Уфы в Минск будет запущен 6 марта. Так, перелеты будут осуществляться один раз в неделю — по понедельникам, а время в пути составит три часа.

В своих социальных сетях глава Башкирии также подчеркивает, что запуск прямого авиасообщения со столицей Беларуси — «принципиальный вопрос».

— Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе, — заявил Радий Хабиров.

Напомним, что с 17 февраля из Уфы также запустят прямой рейс в Самарканд. Выполняться он будет авиакомпанией «Азмут» еженедельно по пятницам.

В феврале будут запущены прямые авиарейсы из Уфы в Самарканд
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#Элина Сайфранова
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