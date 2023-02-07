Первый прямой авиарейс из Уфы в Минск запустят 6 марта

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Стало известно, что первый прямой авиарейс из Уфы в Минск будет запущен 6 марта. Так, перелеты будут осуществляться один раз в неделю — по понедельникам, а время в пути составит три часа.
В своих социальных сетях глава Башкирии также подчеркивает, что запуск прямого авиасообщения со столицей Беларуси — «принципиальный вопрос».
— Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе, — заявил Радий Хабиров.
Напомним, что с 17 февраля из Уфы также запустят прямой рейс в Самарканд. Выполняться он будет авиакомпанией «Азмут» еженедельно по пятницам.