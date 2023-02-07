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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В мечетях Уфы пройдут молебны и обеды в память о первом президенте РБ Рахимове

7 февраля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Молебны пройдут в четырех мечетях Уфы и в родном селе Рахимова Таваканово.

Сегодня, 7 февраля в Башкирии в день его рождения почтят память Муртазы Губайдулловича Рахимова. Сегодня ему исполнилось бы 89 лет. Однако первый и единственный президент республики скончался от продолжительной болезни 11 января ночью.

Как сообщает издание «Пруфы» в благотворительном фонде «УРАЛ», который до самой смерти возглавлял Муртаза Рахимов, сообщили о том, что 10 февраля, в пятницу (в этот день читают обязательную коллективную молитву, джума-намаз — прим.ред.) в четырех уфимских мечетях пройдут памятные молебны, почтят память Рахимова молитвой и в его родном селе Таваканово в Кугарчинском районе Башкирии. Также в этот день будут организованы и бесплатные угощения для всех желающих.

Точная информация о времени и местах проведения данных мероприятий фонд сообщит позднее.

В родном селе Муртазы Рахимова в спортивно-оздоровительном комплексе «Урал» пройдут спортивные мероприятия, в ходе которых односельчане померяются силами в разных видах спорта.

Сообщает издание и о планах главы Башкирии Радия Хабирова возложить цветы на могилу Муртазы Рахимова, который 13 января был похоронен на мусульманском кладбище в Уфе.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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