В мечетях Уфы пройдут молебны и обеды в память о первом президенте РБ Рахимове

Как сообщает издание «Пруфы» в благотворительном фонде «УРАЛ», который до самой смерти возглавлял Муртаза Рахимов, сообщили о том, что 10 февраля, в пятницу (в этот день читают обязательную коллективную молитву, джума-намаз — прим.ред.) в четырех уфимских мечетях пройдут памятные молебны, почтят память Рахимова молитвой и в его родном селе Таваканово в Кугарчинском районе Башкирии. Также в этот день будут организованы и бесплатные угощения для всех желающих.