ДТП в Башкирии, где сбили бабушку с 10-летней внучкой, попало на видео

— Родители, которые переходят с детьми дорогу в неположенном месте, могут и не надеяться, что, когда ребенок будет переходить дорогу один, он станет искать пешеходный переход. Ребенок не сможет правильно определить расстояние до приближающегося автомобиля, он не обратит внимания на то, что скользкая дорога или нет — предупредил Севастьянов и призвал пешеходов строго соблюдать ПДД.