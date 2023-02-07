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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

ДТП в Башкирии, где сбили бабушку с 10-летней внучкой, попало на видео

7 февраля 2023, 03:53
Фото: скриншот видео пресс-службы ГИБДД
Девочка госпитализирована, характер полученных ею травм не уточняется.

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о неоднозначном ДТП, произошедшем вчера, 6 февраля в городе Белебей. Главный автоинспектор республики опубликовал и видео происшествия.

Видео: скриншот видео пресс-службы ГИБДД

Инцидент произошел в понедельник днем. На видео двое детей и бабушка пострадавшей девочки переходят дорогу вне пешеходного перехода, однако в момент когда по дороге едет машина, девочка решается перебежать дорогу перед ней, но не успевает, авто сбивает ребенка, девочку увозят в больницу, где госпитализируют.

Главный инспектор ГИБДД напомнил о том, что подобные рискованные поступки могут стоить жизни и взрослым и детям.

— Родители, которые переходят с детьми дорогу в неположенном месте, могут и не надеяться, что, когда ребенок будет переходить дорогу один, он станет искать пешеходный переход. Ребенок не сможет правильно определить расстояние до приближающегося автомобиля, он не обратит внимания на то, что скользкая дорога или нет — предупредил Севастьянов и призвал пешеходов строго соблюдать ПДД.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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