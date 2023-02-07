Между Россией и Мьянмой подписано соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому было подписано Россией и Мьянмой. В рамках данного соглашения планируется реализовать проект атомной станции малой мощности (АСММ) в Мьянме.