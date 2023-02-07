Между Россией и Мьянмой подписано соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 04:59
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что эта отрасль положительно скажется на энергетике, промышленности и экономике иностранного государства. Кроме того, Россия высоко оценила тот факт, что Мьянма отдала предпочтение ядерным технологиям РФ. Об этом пишет RT.
Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что соглашение представляет собой не только начало сотрудничества по возведению, но и использование ядерных технологий в различных областях.