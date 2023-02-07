Мэрия Уфы готова отдать 7,5 млн рублей за обеды, экскурсии, трансфер и переводчиков

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
6 февраля мэрия Уфы на сайте госзакупок объявила поиск подрядчика, который за максимальную цену в 7,5 млн рублей с момента заключения контракта и до 15 декабря 2023 года будет заниматься организацией официальных мероприятий администрации, включать в себя она будет как питание почетных гостей, так и их культурно-развлекательную программу, а именно экскурсии и сувениры, подрядчику предстоит организовать и услуги переводчиков.
Требования к заказчику весьма внушительные, тут и микроавтобус с сдвижными шторками на окнах, да еще и с кондиционером и переводчик или же переводчики, которые смогут обеспечить коммуникацию по следующим языкам: русский с/на английский, русский с/на китайский, с/на турецкий, с/на немецкий, с/на итальянский, с/на чешский, с/на французский, с/на испанский. Понадобится и организовать обзорные экскурсии по столице республики, в ходе которых гости увидят знаковые места Уфы и ее музеи, учебные заведения и предприятия.
Отдельно стоит рассказать об официальных приемах, проходить они должны в здании, где в наличии будет иметься охраняемый гардероб, видеонаблюдение, а также современное музыкальное оборудование. Но самое интересное и «вкусное» это конечно же меню. Приведем меню торжественного обеда от мэрии Уфы из рассчета на одну персону.
На столе у приглашенного на официальный торжественный прием окажутся закуски 5 видов, а именно ассорти овощное, рыбное, мясное — по 150 грамм, на выбор рулеты мясные/рыбные/жульен — 100 грамм, на выбор бутерброд/волован/тарталетка/канапе — 150 грамм, салат 2 вида на выбор: мясной/рыбный/овощной — по 150 грамм, первое блюдо, то есть суп — 250 миллилитров. Затем на столе у гостя окажется горячее блюдо на выбор (мясо/рыба/птица) — 200 грамм, а к нему 150 граммовый гарнир, горячее сопровождается и горячительные. Так на одну персону на торжественном обеде будут полагаться алкогольные напитки на выбор: вино красное/белое — 250 мл; коньяк — 100 мл; водка — 200 мл.
Разумеется должны быть на столе и напитки безалкогольные — кофе натуральный/чай крупнолистовой — 200 мл, прохладительные напитки на выбор: сок/морс/вода — 500 мл.
Понадобится предоставить и порционные сливки, а также «допы» лимон/сахар к чаю/кофе — по 20 гр/мл. Подсластит обед десерт размером порции 150 грамм и 200 грамм фруктов.