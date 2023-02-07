Мэрия Уфы готова отдать 7,5 млн рублей за обеды, экскурсии, трансфер и переводчиков

На столе у приглашенного на официальный торжественный прием окажутся закуски 5 видов, а именно ассорти овощное, рыбное, мясное — по 150 грамм, на выбор рулеты мясные/рыбные/жульен — 100 грамм, на выбор бутерброд/волован/тарталетка/канапе — 150 грамм, салат 2 вида на выбор: мясной/рыбный/овощной — по 150 грамм, первое блюдо, то есть суп — 250 миллилитров. Затем на столе у гостя окажется горячее блюдо на выбор (мясо/рыба/птица) — 200 грамм, а к нему 150 граммовый гарнир, горячее сопровождается и горячительные. Так на одну персону на торжественном обеде будут полагаться алкогольные напитки на выбор: вино красное/белое — 250 мл; коньяк — 100 мл; водка — 200 мл.