«Ни один пятачок не должен остаться без внимания»: мэр Уфы сделал важное заявление

Оперативное совещание в мэрии Уфы, точнее рабочую его часть, Ратмир Мавлиев начал с обсуждения планов по реализации в нынешнем году в Уфе программы «Башкирские дворики». В текущем году планируется облагородить 17 дворов у 58 многоквартирных домов, уточнил мэр и то, что лимиты уже доведены. Акцентировал мэр внимание коллег на то, что 20 февраля ответственные лица должны выйти на торги.