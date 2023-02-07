«Ни один пятачок не должен остаться без внимания»: мэр Уфы сделал важное заявление

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Оперативное совещание в мэрии Уфы, точнее рабочую его часть, Ратмир Мавлиев начал с обсуждения планов по реализации в нынешнем году в Уфе программы «Башкирские дворики». В текущем году планируется облагородить 17 дворов у 58 многоквартирных домов, уточнил мэр и то, что лимиты уже доведены. Акцентировал мэр внимание коллег на то, что 20 февраля ответственные лица должны выйти на торги.
— Знаете правила, во все дворы заходим комплексно. Проекты должны быть согласованы с жителями. В этом году были хорошие практики в Кировском, Калининском и Демском районах. Заходим, чтобы ни один пятачок, ни один квадратный метр не оставался без внимания. Также и даже лучше надо стараться, еще быстрее, в этом году мы с опережением графика реализовали программу, стараться надо еще лучше и быстрее. И безусловно чтобы жители были довольны — дал напутствие коллегам мэр.