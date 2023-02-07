Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Не успели в Башкирии и в Уфе улечься страсти вокруг школьного питания, как на странице в Башкирии рассказали о вопиющем случае. Уфимка Ола Ф. возмутилась найденным пухом птицы в котлете, да и в целом нелестно высказалась о том, какое питание получают дети, получающие лечение в Детском центре психоневрологии и эпилептологии относящемся к Республиканской детской клинической больнице.
— С сыном лежим в республиканской детской клинической больнице на Тихорецкой, 10! Нас здесь кормят, как свиней, я согласна, что мы и так бесплатно лечимся, но эту еду едят больные и ни в чем не виноватые дети, на обед могут дать суп с капустой (не борщ) и гороховую кашу с котлетой из костей, мяса и пуха. И это едят дети с ДЦП и другими неврологическими недугами! Они даже пожаловаться не могут! Это ужасно! , — возмутилась мама маленького пациента и приложила фото подозрительной находки, обнаруженной в больничном обеде.
В пресс-службе Минздрава Mkset рассказали, что питание пациентов в РДКБ, собственно как и в других медучреждения, выведено на аутсорсинг, и претензии по качеству питания для детей уже направлены в организацию, которая поставляет питание в больницу. Сообщили и о том, что в больнице провели служебную проверку, по результатам которой составлен акт выявленных нарушений, кроме того усилены меры по контролю за качеством готовой продукции на производстве.
— 6 февраля было проведено заседание Совета по лечебному питанию РДКБ с приглашением представителей аутсорсинговой организации ООО «Рамонда». По результатам принято решение об исключении из семидневного меню котлет куриных с заменой на курицу отварную. Аутсорсинговой организации рекомендовано усилить контроль за технологией приготовления блюд лечебного питания в соответствии с технологическими картами, — рассказали в пресс-службе Минздрава.
Не так давно, а именно на новогодних каникулах в нынешнем году республиканский министр здравоохранения Айрат Рахматуллин с инспекцией после жалоб посещал 22 больницу, где пациенты возмущались не только отсутствием ремонта, но и питанием, однако вопрос питания Рахматуллин растолковал пациентам также как и пресс-служба ведомства — приготовлением пищи занимается сторонняя организация, но для контроля качества в лечебном учреждении создана бракеражная комиссия.
— Все мы понимаем, что больничные обеды отличаются от домашних. Но, в первую очередь, они должны соответствовать диете и лечению, — подчеркнул тогда министр.