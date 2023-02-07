Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе

В пресс-службе Минздрава Mkset рассказали, что питание пациентов в РДКБ, собственно как и в других медучреждения, выведено на аутсорсинг, и претензии по качеству питания для детей уже направлены в организацию, которая поставляет питание в больницу. Сообщили и о том, что в больнице провели служебную проверку, по результатам которой составлен акт выявленных нарушений, кроме того усилены меры по контролю за качеством готовой продукции на производстве.