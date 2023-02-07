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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

«Они не концерт поехали смотреть»: имам из Башкирии сделал заявление из зоны СВО

Сегодня, 09:40

Имам из Башкирии призвал близких мобилизованных больше молиться

Сообщение имама было публиковано в телеграм-канале «Башкирский батальон».

Имам Хамза Хазрат обратился к жителям Башкирии с призывом молиться за участников специальной военной операции на Украине, а также совершать жертвоприношения, читать аяты и поддерживать их «морально и духовно».

Мужчина отмечает, что молитва матерей, по словам пророка, «принимается очень быстро», потому он советует матерям, женам и близким «больше молиться за своего сына, мужа, отца и родного человека».

— Ведь они поехали не концерт смотреть, они находятся в зоне боевых действий. Поэтому желаю, чтобы наши бойцы вернулись живыми и невредимыми к своим семьям, чтобы быстрее закончилась эта спецоперация, — добавила Хамза Хазрат.
Фото: телеграм-канала Башкирский батальон

Напомним, что в сентябре имам Хамза Хазрат вместе с протоиереем Виктором Ивановом отправлялся в зону специальной военной операции для поддержки военнослужащих.

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