«Они не концерт поехали смотреть»: имам из Башкирии сделал заявление из зоны СВО

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Имам Хамза Хазрат обратился к жителям Башкирии с призывом молиться за участников специальной военной операции на Украине, а также совершать жертвоприношения, читать аяты и поддерживать их «морально и духовно».
Мужчина отмечает, что молитва матерей, по словам пророка, «принимается очень быстро», потому он советует матерям, женам и близким «больше молиться за своего сына, мужа, отца и родного человека».
— Ведь они поехали не концерт смотреть, они находятся в зоне боевых действий. Поэтому желаю, чтобы наши бойцы вернулись живыми и невредимыми к своим семьям, чтобы быстрее закончилась эта спецоперация, — добавила Хамза Хазрат.
Напомним, что в сентябре имам Хамза Хазрат вместе с протоиереем Виктором Ивановом отправлялся в зону специальной военной операции для поддержки военнослужащих.