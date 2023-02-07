Хабиров раскрыл, где в Уфе установят памятник президенту Башкирии Муртазе Рахимову

7 февраля в день рождения первого и единственного президента Башкирии Муртазы Рахимова, который сегодня бы отметил свое 89-летие, его память почтили в том числе и высшие чиновники республики. Могилу Муртазы Рахимова на Мусульманском кладбище в Уфе посетил глава республики Радий Хабиров, премьер-министр Андрей Назаров и спикер Курултая Константин Толкачев.