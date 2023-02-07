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Updated Сегодня, 08:48

Хабиров раскрыл, где в Уфе установят памятник президенту Башкирии Муртазе Рахимову

7 февраля 2023, 08:18
Фото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"

В честь Муртазы Рахимова в Уфе установят памятник, назовут улицу и переименуют БАГСУ

Вскоре будет опубликован подготовленный властями республики указ.

7 февраля в день рождения первого и единственного президента Башкирии Муртазы Рахимова, который сегодня бы отметил свое 89-летие, его память почтили в том числе и высшие чиновники республики. Могилу Муртазы Рахимова на Мусульманском кладбище в Уфе посетил глава республики Радий Хабиров, премьер-министр Андрей Назаров и спикер Курултая Константин Толкачев.

О дани памяти Муртазе Губайдулловичу, 28 дней не дожившему до 89-летия, глава Башкирии рассказал на странице в соцсетях, также раскрыв ближайшие планы республики по том, каким образом Башкирия увековечит память легендарного политика. так помимо памятника и переименования стратегической улицы в Уфе, в столице же переименуют вуз.

— Мы предлагаем присвоить Башкирской академии госслужбы имя Муртазы Рахимова. Это очень символично и правильно, потому что именно Муртаза Губайдуллович формировал систему управления молодой республики. В общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшие решения, декларацию о суверенитете и присягу. На этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту, — разъяснил Радий Хабиров.

Напомним, в ближайшую пятницу в 4 мечетях Уфы и в родном селе Муртазы Рахимова пройдут молебны, также будут организованы благотворительные обеды для всех желающих.

 

В мечетях Уфы пройдут молебны и обеды в память о первом президенте РБ Рахимове
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#Ирина Деревянчук#Общество
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