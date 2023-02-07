Глава ГИБДД Башкирии сделал экстренное сообщение по трассе Уфа-Оренбург

Сообщении о перекрытии каких-либо участков трассы от МЧС по Башкирии не поступало, но из-за тумана в субботу 4 февраля дорога была перекрыта в Стерлитамакском районе более чем на два часа, объезжать опасный участок, где из-за плохой видимости столкнулись 4 авто, предлагали через город Салават.