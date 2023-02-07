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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Глава ГИБДД Башкирии сделал экстренное сообщение по трассе Уфа-Оренбург

7 февраля 2023, 05:31
Фото: 1MI

ГИБДД: Вся трасса P-240 Оренбург-Уфа представляет опасность из-за густого тумана

Выезжающим в путь рекомендуют переждать непогоду, а тем кто уже в пути дали рекомендации.

Глава республиканского ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своих социальных сетях предупредил жителей Башкирии и гостей республики о том, что из-за густого тумана федеральная трасса Уфа-Оренбург представляет определенную опасность из-за существенного ухудшения на ней видимости.

Сообщении о перекрытии каких-либо участков трассы от МЧС по Башкирии не поступало, но из-за тумана в субботу 4 февраля дорога была перекрыта в Стерлитамакском районе более чем на два часа, объезжать опасный участок, где из-за плохой видимости столкнулись 4 авто, предлагали через город Салават.

Севастьянов порекомендовал автолюбителям дождаться улучшения видимости на дороге.

— В случае если вы в пути, просим вас соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включёнными световыми приборами, в том числе противотуманными. Пешеходам рекомендую переходить проезжую часть только в установленных для этого местах — напомнил глава регионального ГИБДД.
На трассе Уфа-Оренбург густой туман, ее часть перекрыта после массового столкновения
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#Ирина Деревянчук#Общество
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