Глава ГИБДД Башкирии сделал экстренное сообщение по трассе Уфа-Оренбург

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Глава республиканского ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своих социальных сетях предупредил жителей Башкирии и гостей республики о том, что из-за густого тумана федеральная трасса Уфа-Оренбург представляет определенную опасность из-за существенного ухудшения на ней видимости.
Сообщении о перекрытии каких-либо участков трассы от МЧС по Башкирии не поступало, но из-за тумана в субботу 4 февраля дорога была перекрыта в Стерлитамакском районе более чем на два часа, объезжать опасный участок, где из-за плохой видимости столкнулись 4 авто, предлагали через город Салават.
Севастьянов порекомендовал автолюбителям дождаться улучшения видимости на дороге.
— В случае если вы в пути, просим вас соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включёнными световыми приборами, в том числе противотуманными. Пешеходам рекомендую переходить проезжую часть только в установленных для этого местах — напомнил глава регионального ГИБДД.