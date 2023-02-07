Депутаты Курултая предложили Госдуме карать за рекламу услуг по уклонению от армии

Депутаты Курултая Башкирии трудятся не покладая рук и создали проект федерального закона, который в очередной раз коснется рекламы. Но на этот раз узконаправленной и касающейся службы в армии, а точнее предлагающей от нее освободиться, причем законно. Так речь может идти и о рекламе углубленных врачебных комиссий, которые смогут выявить у призывника основания для отсрочки от службы или же для отправки в запас и присвоения определенной категории годности. Или же о прочих службах, предлагающие к примеру юридические условия определенного толка.