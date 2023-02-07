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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

Депутаты Курултая предложили Госдуме карать за рекламу услуг по уклонению от армии

7 февраля 2023, 05:20
Фото: 1MI
Речь идет о рекламе предложений законно откосить от армии, например по медицинским основаниям.

Депутаты Курултая Башкирии трудятся не покладая рук и создали проект федерального закона, который в очередной раз коснется рекламы. Но на этот раз узконаправленной и касающейся службы в армии, а точнее предлагающей от нее освободиться, причем законно. Так речь может идти и о рекламе углубленных врачебных комиссий, которые смогут выявить у призывника основания для отсрочки от службы или же для отправки в запас и присвоения определенной категории годности. Или же о прочих службах, предлагающие к примеру юридические условия определенного толка.

Пресс-служба Курултая Башкирии сообщила о том, республиканские парламентарии планируют внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О рекламе“.

— Защита Отечества — долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо — комментирует спикер парламента Башкирии и указывает на то, что подобная реклама подталкивает людей к нарушению закона.

В ходе уже начавшейся весенней сессии в Государственной Думе Курултай Башкирии снова предложит федеральному парламенту рассмотреть законопроект об отстреле собак, предложено будет три законопроекта о маркировке, стерилизации и регулировке численности.

Курултай Башкирии снова предложит Госдуме рассмотреть законопроект об отстреле собак
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#Ирина Деревянчук#Общество
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