Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Стало известно о задержании активиста Альберта Рахматуллина. Как сообщили Mkset очевидцы, общественника якобы увезли в 6-й отдел полиции для дачи объяснений.
Сам Альберт Рахматуллин на своей странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщает, что сотрудники ДПС остановили его автомобиль, а его самого, с его же слов, задержали его «без каких-либо оснований».
Возможной причиной задержания источник Mkset назвал одиночные пикеты по газовой проблеме в Уфе, которые проходили у мэрии города еще в конце января.
Mkset обратился в ГИБДД Уфы за комментарием по ситуации.
Напомним, что в январе власти Уфы отказали участникам «СтопБашРТС» во главе с организатором Альбертом Рахматуллиным в митинге против высоких цен на ЖКХ. В письме власти сослались на указ главы Башкирии от 18 марта 2020 года, который рекомендует, в том числе, воздерживаться от организации публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.