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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД

7 февраля 2023, 11:14
Фото: скриншот с видео
Задержание произошло сегодня, 7 февраля, сообщают очевидцы.

Стало известно о задержании активиста Альберта Рахматуллина. Как сообщили Mkset очевидцы, общественника якобы увезли в 6-й отдел полиции для дачи объяснений.

Сам Альберт Рахматуллин на своей странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщает, что сотрудники ДПС остановили его автомобиль, а его самого, с его же слов, задержали его «без каких-либо оснований». 

Видео: Альберт Рахматуллин // vk.com

Возможной причиной задержания источник Mkset назвал одиночные пикеты по газовой проблеме в Уфе, которые проходили у мэрии города еще в конце января.

Mkset обратился в ГИБДД Уфы за комментарием по ситуации.

Напомним, что в январе власти Уфы отказали участникам «СтопБашРТС» во главе с организатором Альбертом Рахматуллиным в митинге против высоких цен на ЖКХ. В письме власти сослались на указ главы Башкирии от 18 марта 2020 года, который рекомендует, в том числе, воздерживаться от организации публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти отказали «СтопБашРТС» в митинге против высоких цен на ЖКХ из-за коронавируса
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#Элина Сайфранова#Видео
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