Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД

Напомним, что в январе власти Уфы отказали участникам «СтопБашРТС» во главе с организатором Альбертом Рахматуллиным в митинге против высоких цен на ЖКХ. В письме власти сослались на указ главы Башкирии от 18 марта 2020 года, который рекомендует, в том числе, воздерживаться от организации публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.