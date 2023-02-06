Зверское убийство. Отец в Башкирии убил собаку одним ударом ножа при своем ребенке

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Башкирии Салаватский межрайонный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в жестоком обращении с животным, которое повлекло гибель последнего. Причем в стать е есть уточнение о том, что совершено деяние было на глазах у ребенка.
По данным следствия, которые были подтверждены в суде, мужчина будучи пьяным подвесил у себя в сельском подворье собаку на деревянную балку за ошейник, после чего нанес беззащитному животному удар ножом в шею, после чего питомец скончался. Происходило все на глазах у его сына 12 лет. О целях жуткого «перформанса» не сообщается. Однако вину свою в содеянном мужчина признал.
Суд приговорил его к наказанию в виде 1 года исправительных работ, притом в пользу государства на протяжении года из дохода мужчины будут взыскивать 5%. Приговор однако в законную силу пока не вступил, а значит его в теории могут и обжаловать.