Зверское убийство. Отец в Башкирии убил собаку одним ударом ножа при своем ребенке

По данным следствия, которые были подтверждены в суде, мужчина будучи пьяным подвесил у себя в сельском подворье собаку на деревянную балку за ошейник, после чего нанес беззащитному животному удар ножом в шею, после чего питомец скончался. Происходило все на глазах у его сына 12 лет. О целях жуткого «перформанса» не сообщается. Однако вину свою в содеянном мужчина признал.