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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Зверское убийство. Отец в Башкирии убил собаку одним ударом ножа при своем ребенке

6 февраля 2023, 08:24
Фото: 1MI

В Башкирии мужчину приговорили к исправительным работам за убийство собаки при сыне

12-летний мальчик стал свидетелей изуверства от родного отца.

В Башкирии Салаватский межрайонный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в жестоком обращении с животным, которое повлекло гибель последнего. Причем в стать е есть уточнение о том, что совершено деяние было на глазах у ребенка.

По данным следствия, которые были подтверждены в суде, мужчина будучи пьяным подвесил у себя в сельском подворье собаку на деревянную балку за ошейник, после чего нанес беззащитному животному удар ножом в шею, после чего питомец скончался. Происходило все на глазах у его сына 12 лет. О целях жуткого «перформанса» не сообщается. Однако вину свою в содеянном мужчина признал.

Суд приговорил его к наказанию в виде 1 года исправительных работ, притом в пользу государства на протяжении года из дохода мужчины будут взыскивать 5%. Приговор однако в законную силу пока не вступил, а значит его в теории могут и обжаловать.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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