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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Жители и организации Уфы платят за тепло предприятию-банкроту «МУП УИС»

6 февраля 2023, 09:54
Фото: 1MI

Апелляционный суд в Челябинске оставил в силе решение признать МУП УИС Уфы банкротом

Еще в 2018 году банкротство «МУП УИС» инициировал «коллега”-ресурсник БашРТС.

В 18 апелляционном суде в городе Челябинск МУП «Уфимские инженерные сети», широко известный уфимцам по аббревиатуре в платежках «МУП УИС» не смог оспорить свое банкротство. Предприятие Арбитражный суд Башкирии признал несостоятельным еще в сентябре минувшего года, однако сделать этого не получилось, передает РБК-Уфа.

Не помогло МУП УИС не стать банкротом ни то, что предприятие продолжает работу, ни то что обеспечивает теплом и горячей воды существенную часть республиканской столицы, включая социальные объекты. Не стало доводом для апелляционной инстанции в Челябинске и тот факт, что «Уфимские инженерные сети» постепенно расплачивается с долговыми обязательствами.

Не только уфимцы задолжали «МУП УИС» за тепло и горячую воду, так когда муниципальное предприятие в сентябре 2022 года признали банкротом, объем его долгов превышал 1,9 млрд рублей. ООО «БашРТС» выступал к свои должникам с суммой требований в 1,14 млрд рублей, а акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», требовало от Уфимских инженерных сетей 777,2 млн рублей.

В минувшем мае МУП УИС требовал суд взыскать 844,4 млн рублей убытков за содержание индивидуальных тепловых пунктов со своего учредителя, которым является администрация Уфы. Данное дело объединено с банкротным процессом предприятия.

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#Ирина Деревянчук#Город
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