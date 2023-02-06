Жители и организации Уфы платят за тепло предприятию-банкроту «МУП УИС»

Не помогло МУП УИС не стать банкротом ни то, что предприятие продолжает работу, ни то что обеспечивает теплом и горячей воды существенную часть республиканской столицы, включая социальные объекты. Не стало доводом для апелляционной инстанции в Челябинске и тот факт, что «Уфимские инженерные сети» постепенно расплачивается с долговыми обязательствами.