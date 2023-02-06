Землетрясение в Турции не отразилось на турпотоке из России

Отметим, что число жертв землетрясения в Турции достигло 284 человек. По словам вице-президента страны Фуата Октая, на данный момент известно не менее чем о 2323 раненых. Разрушены 1700 домов. Сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра выяснили, что магнитуда землетрясения составила 7,8. Его эпицентр расположен в 37 километрах от города Газиантеп, в котором проживают более миллиона человек.