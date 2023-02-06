Землетрясение в Турции не отразилось на турпотоке из России

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что его соотечественники за помощью в диппредставительства не обращались. Об этом информирует NEWS.ru.
Горин добавил, что все рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по расписанию Стамбул, Анкару, Анталью и Измир. Район, на территории которого произошли подземные толчки, расположен на границе Турции и Сирии. Он не популярен среди российских туристов.
Россияне обычно предпочитают летать Стамбул и Анталью. Туристические регионы землетрясение не затронуло. В Стамбуле подземные толчки вообще не ощущались, как и в Анталье, сказал Горин.
Отметим, что число жертв землетрясения в Турции достигло 284 человек. По словам вице-президента страны Фуата Октая, на данный момент известно не менее чем о 2323 раненых. Разрушены 1700 домов. Сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра выяснили, что магнитуда землетрясения составила 7,8. Его эпицентр расположен в 37 километрах от города Газиантеп, в котором проживают более миллиона человек.