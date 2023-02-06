Власти показали как выглядит подземный переход у мэрии Уфы, где женщина сломала ногу

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В пресс-службе мэрии Уфы по запросу Mkset показали как выглядит подземный пешеходный переход на остановке общественного транспорта «Горсовет Уфы», в здании напротив которого размещается городская администрация и собственно городской совет. В выходные на странице главы республики в социальных сетях появился пост от уфимки Оксаны С., которая поскользнулась в данном переходе и по ее словам получила перелом ноги.
В пресс-службе мэрии пояснили, что подземный пешеходный переход на остановке общественного транспорта находится на содержании и технической эксплуатации МБУ «СУРСИС».
— В зимний период очистка лестничных сходов производится ежедневно с применением противогололедных материалов. В целях недопущения травматизма, на ступенях сооружения имеются резиновые коврики — уточнили в пресс-службе Уфы.
Напомним, горожанка пожаловалась главе на узкие и скользкие ступени перехода из мрамора, на которых, по ее словам травмируется «бесчисленное множество людей». Вопрос она поставила не об очистке снега, а о реконструкции перехода, также выразила она надежду и на то, что реконструкция произойдет в указанном переходе «хотя бы к 450-летию Уфы».