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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Власти показали как выглядит подземный переход у мэрии Уфы, где женщина сломала ногу

6 февраля 2023, 11:30
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
В мэрии рассказали, что отвечает за переход и показали как его очищают.

В пресс-службе мэрии Уфы по запросу Mkset показали как выглядит подземный пешеходный переход на остановке общественного транспорта «Горсовет Уфы», в здании напротив которого размещается городская администрация и собственно городской совет. В выходные на странице главы республики в социальных сетях появился пост от уфимки Оксаны С., которая поскользнулась в данном переходе и по ее словам получила перелом ноги.

переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"переход на "Горсовете"
переход на "Горсовете"
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

В пресс-службе мэрии пояснили, что подземный пешеходный переход на остановке общественного транспорта находится на содержании и технической эксплуатации МБУ «СУРСИС».

— В зимний период очистка лестничных сходов производится ежедневно с применением противогололедных материалов. В целях недопущения травматизма, на ступенях сооружения имеются резиновые коврики — уточнили в пресс-службе Уфы.

Напомним, горожанка пожаловалась главе на узкие и скользкие ступени перехода из мрамора, на которых, по ее словам травмируется «бесчисленное множество людей». Вопрос она поставила не об очистке снега, а о реконструкции перехода, также выразила она надежду и на то, что реконструкция произойдет в указанном переходе «хотя бы к 450-летию Уфы».

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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