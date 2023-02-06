Власти показали как выглядит подземный переход у мэрии Уфы, где женщина сломала ногу

Напомним, горожанка пожаловалась главе на узкие и скользкие ступени перехода из мрамора, на которых, по ее словам травмируется «бесчисленное множество людей». Вопрос она поставила не об очистке снега, а о реконструкции перехода, также выразила она надежду и на то, что реконструкция произойдет в указанном переходе «хотя бы к 450-летию Уфы».