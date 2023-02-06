Вертолет Хабирова, землетрясение и неудачное падение около мэрии Уфы

Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу. На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий от помощника депутата Курултая Башкирии Айнура Шириязданов. Помощником какого депутата он является, мужчина не уточнил, но выразил крайнее возмущение результатами попытки записаться к зубному врачу в Стерлитамаке на бесплатное лечение. Записаться помощник депутата хотел на определенные часы, в период с 17 до 20 часов, но узнал, что после 17 часов «лечащих врачей нет», а по выходным дням в субботу и воскресенье врачи отдыхают.