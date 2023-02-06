Вертолет Хабирова, землетрясение и неудачное падение около мэрии Уфы

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Уфимка сломала ногу на скользких ступенях подземного перехода в 100 метрах от мэрии. Со слов женщины, в подземном переходе она сломала ногу, поскользнувшись на скользких мраморных ступенях. Горожанка поинтересовалась на странице главы Башкирии, будет ли проведена реконструкция перехода, в котором, по ее словам, «уже несчетное количество покалеченных людей». В мэрии её поблагодарили за сигнал и сообщили, что «возможно, выедут на место».
После этого власти все же показали, как выглядит подземный переход и пояснили, что подземный пешеходный переход на остановке общественного транспорта находится на содержании и технической эксплуатации МБУ «СУРСИС».
Регфонд Башкирии потратит еще 750 тысяч на техобслуживание вертолета Хабирова. Контракт заключен с единственным поставщиком. Закупка проходит в соответствии с ранее утвержденным в Фонде планом. Обслуживать планируется, по всей вероятности, вертолет, который в 2019 году закупил Региональный фонд. Как ранее установил Mkset, именно на этом воздушном судне с vip-салоном летает глава Башкирии Радий Хабиров.
Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу. На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий от помощника депутата Курултая Башкирии Айнура Шириязданов. Помощником какого депутата он является, мужчина не уточнил, но выразил крайнее возмущение результатами попытки записаться к зубному врачу в Стерлитамаке на бесплатное лечение. Записаться помощник депутата хотел на определенные часы, в период с 17 до 20 часов, но узнал, что после 17 часов «лечащих врачей нет», а по выходным дням в субботу и воскресенье врачи отдыхают.