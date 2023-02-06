В Уфе эвакуировали учеников и сотрудников школы № 41 из-за угрозы минирования

Напомним, не так давно в Стерлитамаке был разоблачен 25-летний автор писем с угрозами на электронную почту школы, где он трудился в столовой. Совершал столь неоднозначные поступки мужчина из хулиганский побуждений, но возбужденное против него уголовное дело уже не шутки.