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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Уфе эвакуировали учеников и сотрудников школы № 41 из-за угрозы минирования

6 февраля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Некоторые школьники выбегали на улицу даже без портфелей.

Утро понедельника 6 февраля в школе № 41 по улице Достоевского занятия были прерваны эвакуацией. Из школы в связи с подозрительным электронном письме об угрозе минирования здания вывели и обучающихся там детей и работников школы, причину эвакуации образовательного учреждения подтвердили в мэрии Уфы.

Школу проверяют компетентные службы, а занятия будут продолжены только после того как профильные специалисты убедятся в безопасности.

Напомним, не так давно в Стерлитамаке был разоблачен 25-летний автор писем с угрозами на электронную почту школы, где он трудился в столовой. Совершал столь неоднозначные поступки мужчина из хулиганский побуждений, но возбужденное против него уголовное дело уже не шутки.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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