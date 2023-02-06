В Уфе эвакуировали учеников и сотрудников школы № 41 из-за угрозы минирования

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Утро понедельника 6 февраля в школе № 41 по улице Достоевского занятия были прерваны эвакуацией. Из школы в связи с подозрительным электронном письме об угрозе минирования здания вывели и обучающихся там детей и работников школы, причину эвакуации образовательного учреждения подтвердили в мэрии Уфы.
Школу проверяют компетентные службы, а занятия будут продолжены только после того как профильные специалисты убедятся в безопасности.
Напомним, не так давно в Стерлитамаке был разоблачен 25-летний автор писем с угрозами на электронную почту школы, где он трудился в столовой. Совершал столь неоднозначные поступки мужчина из хулиганский побуждений, но возбужденное против него уголовное дело уже не шутки.