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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:50

В Уфе 15-летнюю девочку на пешеходном переходе сбил грузовик «Scania»

6 февраля 2023, 06:47
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Пострадавшего ребенка с травмами головы госпитализировали.

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в минувшую субботу в Уфе на улице Шота Руставели. Около 17 часов вечера 15-летняя девочка хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному напротив дома № 31 по указанной улице.

В это время откуда ни возьмись выехал 52-летний водитель большегруза «Scania», который наехал на ребенка, в результате чего девочка получила травмы головы с которыми была госпитализирована в больнице. В Госавтоинспекции Уфы по факту происшествия начато разбирательства.

Водителям в ведомстве напомнили о необходимости проявлять предельное внимание на пешеходных переходах и не забывать о том, что автомобиль обязан уступать дорогу пешеходу.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия
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