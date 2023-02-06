В Уфе 15-летнюю девочку на пешеходном переходе сбил грузовик «Scania»

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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ДТП с пострадавшим ребенком произошло в минувшую субботу в Уфе на улице Шота Руставели. Около 17 часов вечера 15-летняя девочка хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному напротив дома № 31 по указанной улице.
В это время откуда ни возьмись выехал 52-летний водитель большегруза «Scania», который наехал на ребенка, в результате чего девочка получила травмы головы с которыми была госпитализирована в больнице. В Госавтоинспекции Уфы по факту происшествия начато разбирательства.
Водителям в ведомстве напомнили о необходимости проявлять предельное внимание на пешеходных переходах и не забывать о том, что автомобиль обязан уступать дорогу пешеходу.