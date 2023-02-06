В Уфе 15-летнюю девочку на пешеходном переходе сбил грузовик «Scania»

В это время откуда ни возьмись выехал 52-летний водитель большегруза «Scania», который наехал на ребенка, в результате чего девочка получила травмы головы с которыми была госпитализирована в больнице. В Госавтоинспекции Уфы по факту происшествия начато разбирательства.