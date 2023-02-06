В Уфе возбудили уголовное дело в отношении актера, у которого нашли 10 кустов конопли

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего уфимца, в садовом доме которого были обнаружены 10 кустов марихуаны и собранный засушенный урожай.
Мужчина сообщил о том, что взялся за незаконное садоводство для того, чтобы не приобретать марихуану, а выращивал ее для личного употребления, полагая, что не приобретая вещество он не привлечет внимания правоохранителей.
Однако здесь он просчитался, правоохранители о домашней плантации узнали и обнаружили в садовом доме помимо кустов растения оборудование для выращивания и специализированные удобрения.
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии около 2,5 килограмм марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Тем временем ИА «Башинформ» ссылаясь на портал bash.news сообщает, что подозреваемым по данному делу проходит известный актер уфимского театра и в прошлом телеведущий.