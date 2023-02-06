mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении актера, у которого нашли 10 кустов конопли

6 февраля 2023, 07:33
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
38-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего уфимца, в садовом доме которого были обнаружены 10 кустов марихуаны и собранный засушенный урожай.

Мужчина сообщил о том, что взялся за незаконное садоводство для того, чтобы не приобретать марихуану, а выращивал ее для личного употребления, полагая, что не приобретая вещество он не привлечет внимания правоохранителей.

Однако здесь он просчитался, правоохранители о домашней плантации узнали и обнаружили в садовом доме помимо кустов растения оборудование для выращивания и специализированные удобрения.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии около 2,5 килограмм марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере. Тем временем ИА «Башинформ» ссылаясь на портал bash.news сообщает, что подозреваемым по данному делу проходит известный актер уфимского театра и в прошлом телеведущий.

В Уфе у известного артиста театра нашли 10 горшков с коноплей
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
Сегодня, 07:54
Уфимка сломала ногу на скользких ступенях подземного перехода в 100 метрах от мэрии
Сегодня, 05:44
Регфонд Башкирии потратит еще 750 тысяч на техобслуживание вертолета Хабирова
Сегодня, 07:10
Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу
Сегодня, 07:09
Стало известно состояние 10-летней девочки, которую мать спасла от отца-убийцы в Уфе
4 февраля 07:08
«Этих квартир не будет»: решится ли проблема с дольщиками Башкирии до конца 2023 года
3 февраля 14:42