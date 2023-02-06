В Башкирии в массовое ДТП попал автобус с 8 пассажирами

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Сегодня, 6 февраля, на дороге Уфа-Иглино-Красная Горка в Иглинском районе произошло массовое ДТП с участием автобуса. По информации ГИБДД Башкирии, столкнулись автомобили «Лада Нива», «Мицубиси Аутлендер», «Ниссан Тиррано» и пассажирский автобус «Ютонг».
Известно, что в автобусе двигался по маршруту №236 и на тот момент в салоне находилось 8 человек. К счастью, пострадавших в результате нет.
Напомним, что на прошлой неделе в центре Уфы произошло крупное ДТП также с участием двух пассажирских автобусов. Так, автобус 167 маршрута влетел в памятник архитектуры «Особняк Якушевых» на улице Цюрупы, всего пострадало шесть человек, детей среди них нет.