В Башкирии в массовое ДТП попал автобус с 8 пассажирами

Напомним, что на прошлой неделе в центре Уфы произошло крупное ДТП также с участием двух пассажирских автобусов. Так, автобус 167 маршрута влетел в памятник архитектуры «Особняк Якушевых» на улице Цюрупы, всего пострадало шесть человек, детей среди них нет.