В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Рустамом Ярмухаметовым

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Мэр башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов сообщил в своих соцсетях о прошедшей в городе церемонии прощания с погибшим в ходе спецоперации. Принимал участие в СВО в составе частной военной компании «Вагнер», сообщил Газизов и о том, что ранее Рустам Ярмухаметов служил в органах правопорядка Стерлитамака.
На фото выложенных мэром города видно, что прощаются с погибшим военнослужащим близкие и коллеги, а на гробе лежит подушечка с орденами, которые мужчина получил за свою жизнь.
Рустем Газизов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. На прошлой неделе в Стерлитамаке хоронили погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» Олега Мавлянова.