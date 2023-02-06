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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Рустамом Ярмухаметовым

6 февраля 2023, 12:17
Фото: телеграм-канал Рустема Газизова
На гробе с телом военнослужащего лежала подушечка с полученными орденами.

Мэр башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов сообщил в своих соцсетях о прошедшей в городе церемонии прощания с погибшим в ходе спецоперации. Принимал участие в СВО в составе частной военной компании «Вагнер», сообщил Газизов и о том, что ранее Рустам Ярмухаметов служил в органах правопорядка Стерлитамака.

На фото выложенных мэром города видно, что прощаются с погибшим военнослужащим близкие и коллеги, а на гробе лежит подушечка с орденами, которые мужчина получил за свою жизнь.

Рустем Газизов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. На прошлой неделе в Стерлитамаке хоронили погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» Олега Мавлянова.

В Башкирии проводили в последний путь погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Мавлянова
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#Ирина Деревянчук#Общество
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