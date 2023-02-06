В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Рустамом Ярмухаметовым

Мэр башкирского города Стерлитамак Рустем Газизов сообщил в своих соцсетях о прошедшей в городе церемонии прощания с погибшим в ходе спецоперации. Принимал участие в СВО в составе частной военной компании «Вагнер», сообщил Газизов и о том, что ранее Рустам Ярмухаметов служил в органах правопорядка Стерлитамака.