Четверо человек пострадали в вечернем ДТП в Башкирии

Вечером воскресенья 5 февраля на трассе Магнитогорск-Ира в Башкирии произошло ДТП. По предварительным данным ГИБДД 63-летний сибаец за рулем отечественной легковушки выехал на встречку, причем там, где действует знак «обгон запрещен». Результат нарушения указаний дорожного знака не заставил себя ждать — проехав под знак он столкнулся в другим легковым авто, за рулем которого была еще одна нарушительница, у 21-летней водительницы не оказалось водительских прав.