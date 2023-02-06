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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Четверо человек пострадали в вечернем ДТП в Башкирии

6 февраля 2023, 04:31
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

В Башкирии на трассе Магнитогорск-Ира в ДТП с девушкой без прав пострадали четверо

К счастью происшествие обошлось без погибших.

Вечером воскресенья 5 февраля на трассе Магнитогорск-Ира в Башкирии произошло ДТП. По предварительным данным ГИБДД 63-летний сибаец за рулем отечественной легковушки выехал на встречку, причем там, где действует знак «обгон запрещен». Результат нарушения указаний дорожного знака не заставил себя ждать — проехав под знак он столкнулся в другим легковым авто, за рулем которого была еще одна нарушительница, у 21-летней водительницы не оказалось водительских прав.

Оба водителя в столкновении пострадали и обратились за медпомощью, за их ошибки пришлось поплатиться травмами и пассажирам девушки без прав. По факту происшествия ГИБДД проводит проверку.

#ДТП#Происшествия#Ирина Деревянчук
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