Уфимка сломала ногу на скользких ступенях подземного перехода в 100 метрах от мэрии

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Жительница Уфы Оксана С. обратилась к главе Башкирии на его странице в соцсети. Женщина пытается привлечь внимание властей к подземному переходу на остановке общественного транспорта «Горсовет», рядом с которой находится здании администрации города.
Со слов женщины, в подземном переходе она сломала ногу, поскользнувшись на скользких мраморных ступенях. Горожанка интересуется, будет ли проведена реконструкция перехода, в котором, по ее словам. «уже несчетное количество покалеченных людей».
— Убитые узкие мраморные скользкие ступени — причина травм и увечий!!! Уже несчетное количество людей там покалечились, а город не обращает внимание на этот «переход смерти»! Этот подземный переход — позор нашего города! Вчера я сломала ногу в этом переходе… И намерена подать в суд на администрацию города. Надеюсь, что хоть тогда городская администрация обратит внимание на проблему, которая у них под самым носом! И надеюсь, что этот подземный переход будет отремонтирован и приведён в надлежащее состояние! Пусть хоть к 450-летию Уфы это сделают… — возмутилась женщина, получившая травму.
Ответ от мэрии Уфы на гневный комментарий уфимки поступил уже через три часа — в нем пострадавшую женщину поблагодарили за сигнал. Помимо благодарности горожанке пообещали, что специалисты управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы «проанализируют ситуацию», причем ситуацию ждет анализ с выездом на место, -но это не точно, а возможно. Ответ уфимке власти будут готовить до 11 февраля.
К слову, в конце осени минувшего 2022 года в Уфе вставал вопрос и о безопасности переходов. Уфимка поскользнулась в переходе или скорее пешеходном тамбуре вдоль улицы Карла Маркса напротив корпусов бывшего УГАТУ. Падая, она схватилась за острый край профнастила и повредила руку, после чего власти Уфы в переходе повесили таблички, которые запрещали людям падать в том месте.
Напомним, что не так давно в Уфе произошла трагедия на Шумавцовском мосту. 60-летний мужчина шел по путепроводу через ж/д пути, поскользнулся и упал вниз. Его сын полагает, что если бы мост чистился, то его отец не выпал бы за ограждение и сообщает о том, что на мосту была «60-сантиметровая нечищенная наледь». Следком по данному факту уже возбудил уголовное дело.