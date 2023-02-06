Уфимка сломала ногу на скользких ступенях подземного перехода в 100 метрах от мэрии

Напомним, что не так давно в Уфе произошла трагедия на Шумавцовском мосту. 60-летний мужчина шел по путепроводу через ж/д пути, поскользнулся и упал вниз. Его сын полагает, что если бы мост чистился, то его отец не выпал бы за ограждение и сообщает о том, что на мосту была «60-сантиметровая нечищенная наледь». Следком по данному факту уже возбудил уголовное дело.