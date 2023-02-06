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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Стало известно состояние девочки, на которую с крыши дома в Стерлитамаке упала наледь

6 февраля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Инцидент произошел 3 февраля в Стерлитамаке. Ранее 10-летняя девочка находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Стало известно состояние 10-летней девочки, на которую в пятницу, 3 февраля, с крыши жилого дома упала наледь. Как сообщили Mkset в Минздраве Башкирии, девочка была переведена в Уфу в РДКБ и сейчас проходит реабилитацию. Медики оценивают состояние ее здоровье как средней степени тяжести. 

Напомним, что инцидент произошел 3 февраля в Стерлитамаке по улице Коммунистическая. По информации СК Башкирии, девочка вместе с матерью выходила из пункта доставки товаров, когда на нее упала наледь с крыши многоквартирного дома.  Школьница получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Отметим, что инцидентом заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

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#Элина Сайфранова#Общество
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