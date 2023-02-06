Стало известно состояние девочки, на которую с крыши дома в Стерлитамаке упала наледь

Напомним, что инцидент произошел 3 февраля в Стерлитамаке по улице Коммунистическая. По информации СК Башкирии, девочка вместе с матерью выходила из пункта доставки товаров, когда на нее упала наледь с крыши многоквартирного дома. Школьница получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.