Стало известно состояние девочки, на которую с крыши дома в Стерлитамаке упала наледь

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Стало известно состояние 10-летней девочки, на которую в пятницу, 3 февраля, с крыши жилого дома упала наледь. Как сообщили Mkset в Минздраве Башкирии, девочка была переведена в Уфу в РДКБ и сейчас проходит реабилитацию. Медики оценивают состояние ее здоровье как средней степени тяжести.
Напомним, что инцидент произошел 3 февраля в Стерлитамаке по улице Коммунистическая. По информации СК Башкирии, девочка вместе с матерью выходила из пункта доставки товаров, когда на нее упала наледь с крыши многоквартирного дома. Школьница получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Отметим, что инцидентом заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин.