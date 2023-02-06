Сергей Чунаев и Сергей Бурунов рассказали о новой аудиокниге «Время легенд»

Он заявил, что «Время легенд» поможет детской аудитории полностью погрузиться в мир народного фольклора, а взрослым – вспомнить те приятные моменты, когда они сами были детьми. А еще поможет объяснить значимость таких простых, но при этом фундаментальных понятий, как любовь, дружба, верность, прощение и оптимизм даже в условиях трудностей.