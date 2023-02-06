Сергей Чунаев и Сергей Бурунов рассказали о новой аудиокниге «Время легенд»

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
С 7 февраля аудиокнига станет доступна россиянам на сервисе «ЛитРес», - сообщает newsnn.ru. Озвучку аудиоверсии выполнил Сергей Бурунов.
Продюсер Сергей Чунаев, возглавляющий Flip Animation Studio, считает, что книга найдет широкий отклик у всех поколений слушателей.
Он заявил, что «Время легенд» поможет детской аудитории полностью погрузиться в мир народного фольклора, а взрослым – вспомнить те приятные моменты, когда они сами были детьми. А еще поможет объяснить значимость таких простых, но при этом фундаментальных понятий, как любовь, дружба, верность, прощение и оптимизм даже в условиях трудностей.
Востребованность аудиокниги и народная любовь слушателей зависят от мастерства актеров, которые озвучивают героев произведения. Ведущий персонаж проекта «Время легенд» – вечно странствующий архивариус лидэвик Понти – разговаривает голосом известного на всю страну актера Сергея Бурунова. Артист прокомментировал свое решение присоединиться к работе над аудиокнигой тем, что он всегда мечтал возродить традиции доброй советской радиосказки.
Он поблагодарил создателей проекта за приглашение поучаствовать в работе над такой значимой и мудрой книгой. Бурунов подчеркнул, что сейчас, когда мир стремительно меняется, необходимо хранить нравственные ценности и бережно передавать их из поколения в поколение. Актер выразил надежду, что дети, проникнувшись историями аудиокниги «Время легенд», будут бережно относиться к природе.
Созданием музыкальных композиций для аудиопроекта занимался один из самых авторитетных композиторов отечественной киноиндустрии Райан Оттер. Ранее он писал музыку для таких сериалов, как: «Метод», «Топи», «Азазель», «Троцкий», «Шерлок в России» и прочих. Теперь в перечень его музыкальных шедевров вошел и проект «Время легенд».
Примечательно, что аудиокнига стала одной из частей новой масштабной вселенной «Время легенд», где также представлены такие проекты для детей и взрослых, как обширная книжная серия киносказок и их аудиоверсии, одноименный мультсериал и обучающе-развлекательная мобильная RPG-игра. В текущем году также будет запущен в широкий прокат мультипликационный сериал по мотивам книги «Время легенд».